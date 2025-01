Rússia diz ter repelido ataque de drones ucranianos em 13 regiões, incluindo Moscou

Por Andrew Osborn e Ronald Popeski

(Reuters) - As defesas aéreas russas repeliram um ataque maciço de drones ucranianos durante a noite, interceptando e destruindo 121 drones que tinham como alvo 13 regiões, incluindo Moscou, informou o Ministério da Defesa da Rússia na sexta-feira, sem mencionar vítimas ou danos.

O ministério disse que seis drones foram destruídos sobre a região de Moscou e um sobre a própria capital, enquanto outros drones tinham como alvo outras regiões, incluindo aquelas que fazem fronteira com a Ucrânia e Kursk, onde as tropas ucranianas mantêm um pedaço de terra, apesar dos esforços russos para expulsá-las.

Vinte drones também tinham como alvo a região de Ryazan, a sudeste de Moscou, segundo o ministério, e canais no aplicativo de mensagens Telegram postaram vídeos não verificados do que os blogueiros descreveram como grandes incêndios na cidade. Eles disseram que um depósito de armazenamento de petróleo e uma estação de energia haviam sido atingidos.

Enquanto isso, a Força Aérea da Ucrânia disse na sexta-feira que também combateu um ataque de drones russos e abateu 25 dos 58 drones lançados pela Rússia em um ataque durante a noite.

O Ministério do Interior da Ucrânia afirmou que os destroços de drone mataram dois homens e uma mulher na região central de Kiev, e que outra pessoa ficou ferida.

Comentando sobre os danos causados pelos ataques de drones da Ucrânia, Andriy Kovalenko, chefe do centro de combate à desinformação da Ucrânia, disse no Telegram que uma refinaria de petróleo em Ryazan havia sido atingida, bem como a fábrica de Kremniy em Bryansk, que, segundo Kiev, produz microeletrônica para sistemas de armas russos.

A Reuters não pôde confirmar esses relatos, mas a agência de notícias estatal russa RIA citou uma declaração da fábrica de Kremniy dizendo que o trabalho na fábrica havia sido suspenso após um ataque de seis drones que não feriu ninguém. De acordo com a agência de notícias Interfax, autoridades locais disseram que uma limpeza estava em andamento depois que fragmentos de drones atingiram uma fábrica.

Pavel Malkov, o governador regional de Ryazan, declarou no Telegram que os serviços de emergência estavam lidando com as consequências.

(Reportagem da Reuters em Moscou; reportagem adicional de Olena Harmash em Kiev)