Rio Tinto confirma projeções de produção para 2025 mesmo com impacto de ciclone

A mineradora Rio Tinto anunciou que manterá a projeção geral de remessas de minério de ferro para o ano de 2025, mesmo com as entregas no primeiro trimestre de 2025 sendo impactadas pelas inundações causadas pelo ciclone tropical Sean, em Pilbara, na Austrália. A manutenção da projeção anual trouxe alívio aos investidores, ajudando a sustentar as ações da empresa em Londres, que avançavam 1,45% às 11h16 (de Brasília).

De acordo com a Rio Tinto, um descarregador de vagões na instalação portuária de East Intercourse Island - responsável por 45 milhões de toneladas de embarques de minério de ferro em 2024 - foi inundado após o ciclone atingir a região.

A Rio Tinto afirmou estar trabalhando para mitigar os impactos causados pelo evento climático e prometeu apresentar uma atualização mais detalhada durante a divulgação de seus resultados anuais, marcada para 19 de fevereiro.

No documento, a empresa disse manter a confiança em alcançar suas metas para o ano, e reforçou o compromisso com a recuperação das operações no menor prazo possível.

No pré-mercado de Nova York, as American Depositary Receipts (ADRs) da mineradora avançavam 1,27% no mesmo horário.