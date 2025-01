Josias: prefeito Nunes está imitando Tarcísio até na área da segurança

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), está imitando o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), até mesmo na área de segurança pública, disse o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (24).

O prefeito está mimetizando, imitando o Tarcísio em várias áreas, né? E decidiu fazer a mesma coisa na área de segurança. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias estava se referindo ao vídeo em que Nunes aparece cantando "jogar gás de pimenta na cara de vagabundo" ao lado de agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Na gravação, ele surge batendo palmas e sorrindo. O momento ocorreu durante a formatura de 500 novos guardas municipais no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista. Ao ser questionado pelo UOL sobre o vídeo, o mandatário disse que a imprensa só "procura coisas negativas".

Durante o UOL News, Josias rebateu a fala do prefeito

Há um problema real no Brasil, que é uma demanda da sociedade por um combate do Estado ao crime organizado e uma demanda por segurança, sobretudo em grandes cidades. Essa demanda é muito forte em São Paulo e ficou evidente na campanha municipal do ano passado.

Agora, a resposta do Estado, neste caso, o Estado municipal representado pela prefeitura, ela não pode se confundir com a atividade da criminalidade. Não dá para o prefeito aparecer numa cena e imaginar que a imprensa não vai notar, que as pessoas não vão notar. Ali o prefeito, cercado por agentes, estava numa formatura de guardas municipais, e aí participa dessa dancinha, desse coro... Não é procedimento adequado da polícia, da guarda municipal, jogar pimenta na cara de ninguém, nem mesmo na cara do vagabundo.

Se o gás de pimenta se justifica, muito bem, a guarda municipal deve utilizá-lo. Há também armas não letais que podem ser utilizadas em abordagens policiais. Agora, nós estamos acumulando casos de violência da PM em São Paulo... O policial jogando uma pessoa do alto da ponte, dando tapa na cara de uma idosa, matando um estudante de medicina indefeso, atirando num ladrão de sabão no mercado pelas. Então são cenas que são estarrecedoras. Josias de Souza, colunista do UOL

Professor: 'Há mais espetáculo do que política em falas de Trump sobre deportação'

Ainda no UOL News, o professor Maurício Moura, da Universidade George Washington, afirmou que há mais espetáculo do que política em falas feitas pelo presidente americano, Donald Trump, em relação à promessa de deportação massiva de imigrantes.

O governo [Barack] Obama deportou mais do que o primeiro mandato do Trump. E o governo de Biden mais do que o mandato do Trump também. Então eu sou da mais da escola aqui de Washington que nesse momento acredita que há muita pirotecnia óbvia. Maurício Moura, doutor em Economia e Política do Setor Público pela FGV-SP

O governo Trump afirma ter prendido 538 pessoas que entraram irregularmente no país e deportado "centenas" em aviões do Exército, apenas quatro dias após o presidente dos Estados Unidos tomar posse. Os números, contudo, não diferem muito das estatísticas do governo anterior liderado pelo democrata Joe Biden, que contabilizou 170 mil prisões em 2023, uma média de 467 por dia.

Lembrando que o Trump surgiu na política porque ele conseguiu vocalizar, verbalizar um sentimento anti-imigrante que parte da população aqui, eu diria um terço dos eleitores, tem bastante forte. Ele foi, desde o começo lá em 2016, verbalizando isso. Então esse é um elemento fundamental. A base de sustentação eleitoral dele é fundamental. Mas nesse momento é muito mais espetáculo do que política. Maurício Moura, doutor em Economia e Política do Setor Público pela FGV-SP

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: