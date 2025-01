Mais barato que TV: vale a pena investir em um projetor portátil?

Sob medida para quem quer ter uma imagem de tela grande em casa ou no trabalho sem gastar muito, os projetores portáteis podem surpreender na qualidade e no preço. Eles são leves e fáceis de transportar, descomplicando a vida de quem viaja muito ou simplesmente quer carregar o produto de um canto para outro. Ainda dá para garantir uma projeção "grandona" pagando até menos do que você investiria se comprasse uma TV pequena.

Os modelos mais simples custam a partir de R$ 310, mas precisam de cuidados para extrair sua melhor performance. Controlar a entrada de luz no ambiente, por exemplo, é fundamental para evitar imagens "lavadas" no teto ou na parede. A seguir, detalhamos quatro modelos e suas especificações. Ainda explicamos como fazer ajustes para obter uma qualidade de imagem superior. Confira:

Projeta imagens de 40 a 200 polegadas com resolução HD e brilho de 200 ANSI lumens;

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz;

Entradas HDMI e USB;

Controle remoto.

Projeta imagens de até 170 polegadas com resolução Full-HD e brilho de 250 ANSI lumens; Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz e foco eletrônico;

Entradas HDMI e USB;

Controle remoto.

Projeta imagens de até 250 polegadas com resolução Full-HD, brilho de 380 ANSI lumens e foco eletrônico;

Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4/5 GHz;

Entradas HDMI e USB;

Controle remoto aceita comandos de voz.

Projeta imagens de até 200 polegadas com resolução Full-HD, brilho de 400 ANSI lumens e foco eletrônico;

Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4/5/6 GHz;

Entradas HDMI e duas portas USB;

Controle remoto com teclas para serviços de streaming.

50 polegadas por custo baixo

Com um modelo portátil de R$ 310 a R$ 900, é possível ver projeções de 50 polegadas na parede por um custo menor ou semelhante de uma TV de apenas 32 polegadas. E isso a uma curta distância do aparelho e sem distorções, compensadas com os ajustes de correção da imagem.

Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, uma projeção de 50 a 60 polegadas é suficiente para atender a maioria dos casos. Exagerar no tamanho não é uma boa alternativa.

As limitações de resolução, brilho e contraste ficam mais evidentes em projeções maiores, o que pode incomodar os espectadores e atrapalhar a diversão. explica Paulo Sérgio Correia, técnico em manutenção de TVs e projetores com 45 anos de experiência e diretor da Personal Video Service.

Fique de olho no brilho

Como são simples e compactos, esses produtos trazem limitações de brilho, resolução e contraste, exigindo que a sala (ou o quarto) permaneça escura durante os filmes e séries.

Por isso, Silvio Kayo, diretor da empresa Imagic Multimídia, que atua na área de home theater e automação residencial, faz um alerta sobre a importância de controlar a luminosidade no local da projeção.

Quanto maior o brilho do projetor portátil, melhor a qualidade final, mas o consumidor também precisa fazer a sua parte, deixando o ambiente escuro.

Silvio Kayo

Assim, não é indicado para ver jogos de futebol à tarde na varanda, por exemplo. Na hora de comparar o brilho de dois projetores, a dica é considerar sempre o valor em ANSI lumens, que segue o padrão criado pelo American National Standards Institute, dos EUA.

"É a padronização mais confiável para o consumidor; quanto maior, melhor o brilho, sem armadilhas e com resultado claramente perceptível na projeção", comenta Correia.

Experiência completa com apps

Embora todos os modelos selecionados venham com o sistema Android, o usuário só terá uma experiência completa de apps com a conexão de um dispositivo adicional ao projetor para rodar todos os serviços de streaming, como o Roku Express ou o Fire TV Stick da Amazon, por exemplo.

