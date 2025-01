Fim de semana será de chuva no sul e sudeste; veja previsão

Uma frente fria que avança pelo Brasil vai trazer chuvas fortes para a região sudeste e para parte da região sul no fim de semana.

O que aconteceu

Sul deve ser a região mais atingida. Segundo o Climatempo, o tempo vai ficar instável no sábado (25) e no domingo (26) nos três estados. O mau tempo deve seguir, pelo menos, até a terça-feira (28).

Alerta de perigo está em vigor no oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Segundo o Inmet, são esperados ventos de até 100 km/h, chuvas de até 100 milímetros por dia e há risco de granizo.

Outro alerta de perigo com menor potencial para tempestades também está em vigor para a maioria do país. Ele vale para toda a região sul, para todo o centro-oeste, para partes do nordeste e do norte, para todo o estado de São Paulo.

Mapa do Inmet mostra áreas de perigo potencial (amarelo) e áreas de perigo (laranja) Imagem: Reprodução de vídeo

Em São Paulo, região do Vale do Paraíba e a faixa nordeste do estado devem concentrar a maior parte das chuvas. A Defesa Civil do estado alertou para riscos em áreas vulneráveis a deslizamentos, já que o solo está encharcado por chuvas de até 77 milímetros que caíram entre a quinta e a sexta.

Temporais causaram estrago na quinta-feira (23) no RS. Em São Borja, os ventos foram de até 90 km/h. Horas antes do temporal, o município tinha decretado estado de emergência por estiagem.

Calor extremo que era sentido nas cidades gaúchas pouco antes dos temporais aumenta o risco de "fenômenos severos", diz MetSul. O órgão citou a possibilidade de microexplosões, fenômenos que causam chuvas torrenciais.