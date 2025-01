PMs acionados para prender assaltantes matam guarda municipal por engano no interior de SP

Dois policiais militares foram presos após matarem um guarda municipal por engano, em Piracicaba, no interior de São Paulo, na tarde de quarta-feira, 22. Eles confundiram o guarda com um ladrão. Após a audiência de custódia, que ocorreu nesta quinta-feira, 23, os PMs foram liberados e vão responder ao processo em liberdade. Em nota, a PM lamentou e informou que o caso é investigado por meio de inquérito policial militar, paralelo à investigação feita pela Polícia Civil.

Dois assaltantes invadiram uma casa na vizinhança do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, no bairro Alto, em Piracicaba, por volta das 14h de quarta-feira, 22. Testemunhas viram a invasão e, suspeitando de que o imóvel seria furtado, avisaram à Polícia Militar. Quando perceberam que um carro da polícia se aproximava, os dois fugiram e um deles invadiu o quintal de uma clínica oftalmológica.

Antônio Marcio Costa Oliveira, de 45 anos, que era guarda municipal em Iracemápolis e nos dias de folga trabalhava como vigia da clínica, foi alertado por uma funcionária sobre a presença de um ladrão no imóvel. Diante disso, Oliveira omeçou a tentar localizá-lo. Subiu no telhado e chegou a identificar um suspeito, com quem conversou. Nesse momento, a PM chegou e, de fora, viu apenas Oliveira, que estava armado sobre o telhado.

Os policiais atiraram e atingiram o guarda, que caiu do telhado. Socorrido, foi levado à Santa Casa de Piracicaba, onde morreu. Os suspeitos fugiram.

Oliveira era casado, trabalhava como segurança na clínica havia 15 anos e desde 2021 era guarda em Iracemápolis. Ele foi velado nesta quinta-feira e será sepultado na sexta-feira, 24, no cemitério da Vila Rezende.