Piloto que sobreviveu a queda de helicóptero na Grande SP tem alta hospitalar

O piloto Edenilson de Oliveira Costa, um dos sobreviventes da queda do helicóptero em Caieiras, na Grande São Paulo, teve alta hospitalar na tarde desta quinta-feira, 23. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital. O acidente ocorreu na noite de quinta, 16, mas Edenilson e Bethina Alves Maria Fedelman só foram encontrados e resgatados na manhã de sexta, 17.

Bethina, de 12 anos, recebeu alta na quarta-feira, 22. Os pais da menina, André Feldman e Juliana Elisa Maria Feldman, morreram no acidente.

Em entrevista ao Estadão, o tenente Maxwel de Souza, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, disse que os sobreviventes passaram mais de nove horas até serem localizados. Durante todo este tempo, os dois permaneceram juntos.

Edenilson Costa só teria se afastado de Bethina por alguns minutos. Ele saiu para buscar ajuda, e chegou a encontrar um local onde funciona uma empresa de reflorestamento. Ele alertou às pessoas o que tinha acontecido e o resgate foi acionado. "Ele, então, retorna e fica com ela até que os socorristas pudessem chegar", conta Souza.

"Foi um ato heroico deste piloto. Porque a aeronave caiu à noite e eles só foram conseguir ser resgatados de manhã, por volta das 6 horas. Durante toda a madrugada, ele permaneceu ali, encontrou forças para acolher essa garota, mantê-la em segurança até serem resgatados. Foi um ato bonito da parte dele", acrescentou Souza.

O Morro do Tico-Tico, onde correu o acidente, fica em região serrana, de mata fechada e de difícil acesso. O tempo estava fechado e choveu durante toda a madrugada. "Eles viveram uma situação extrema. Ele se mostrou uma pessoa preparada, com muito equilíbrio. Não é qualquer um que passa pelo o que eles passaram", disse o tenente.

Para fazer o resgate, equipes do Comando da Aviação do Comando da Polícia Militar e as equipes do Helicóptero Águia, usaram o local onde foi emitido o último ponto de sinal da aeronave, e traçaram um polígono limitando a área de buscas aéreas. Eles encontraram o helicóptero em meio a uma clareira na mata que se abriu com a queda da aeronave, próxima às margens da Rodovia dos Bandeirantes.

Por terra, as equipes da Defesa Civil de Caieiras, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e socorristas da concessionária CCR, responsável pela rodovia, também ajudaram nas buscas.