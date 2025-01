Perfil de humor engana ao comparar posses de Trump e Lula

Post engana ao comparar a recente posse de Donald Trump com a de Lula, em 2023, sugerindo que, na do brasileiro, houve a exibição de dois homens se beijando. A foto usada na publicação é real, mas anterior ao início do terceiro mandato de Lula. Ela é de janeiro de 2018 e mostra ato de artistas e intelectuais em seu apoio, contra sua condenação no caso do triplex do Guarujá. A imagem de Trump também não é de sua posse, ocorrida nesta segunda-feira (20). O clique é de maio de 2015.

Conteúdo investigado: Post com a legenda "Posse do Trump/Posse do Lula" e duas fotos. A da esquerda mostra Donald Trump e sua mulher, Melania. A da direita, Lula em uma plateia sorrindo ao olhar para dois homens se beijando.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: É enganoso post que, para comparar as posses do norte-americano Donald Trump e do brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, usa uma foto do petista sorrindo ao assistir a um beijo entre dois homens. A imagem é real, mas, como foi possível verificar a partir de uma busca no Google Imagens, é de um evento ocorrido em 18 de janeiro de 2018, e não de janeiro de 2023, quando Lula iniciou seu terceiro mandato, nem nas posses anteriores. Na ocasião da foto, intelectuais e artistas fizeram um ato em São Paulo para apoiar a candidatura de Lula à presidência e contra sua condenação no caso do triplex do Guarujá (SP).

I Captura de tela do site da Folha mostra clique feito pelo fotógrafo Jorge Araujo em ato realizado em apoio a Lula em 2018; foto do mesmo evento foi usada em post enganoso.

A foto usada como sendo da posse de Trump também não é do evento, ocorrido nesta segunda-feira (20) - nem da posse anterior, em 2017. O clique é de maio de 2015 e mostra o republicano com sua mulher, Melania, em uma luta entre os boxeadores Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

I Captura de tela do site da Getty Images com a foto original que foi usada no post verificado pelo Comprova mostra Trump e Melania em evento em 2015, e não em sua posse.

O post enganoso foi publicado por um perfil que se define como de humor, mas diversos seguidores acreditaram no conteúdo. "Sem comparação" e "que brutal diferença" foram alguns dos comentários deixados. Contatado pela reportagem, o autor do post, que já teve outros conteúdos verificados pelo Comprova, respondeu em tom satírico.

Fontes que consultamos: Buscas no Google Imagens e reportagens sobre o ato em apoio a Lula em 2018.

Notas da comunidade: Até o momento da publicação, o X não havia acrescentado notas da comunidade ao post verificado. As notas são um instrumento criado pelo X para que usuários da plataforma possam adicionar contexto aos posts de terceiros.

A investigação foi verificada por Terra, Agência Tatu, O Estado de S. Paulo, SBT e SBT News.