Paulo Teixeira diz que Lula afasta qualquer intervenção em preço de alimentos

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está afastando qualquer intervenção artificial no preço dos alimentos, durante entrevista à Globonews nesta sexta-feira, 24. "Não quero fiscal do Lula", teria dito o petista de acordo com o ministro, em referência aos "fiscais do Sarney" na época do lançamento do Plano Cruzado do ex-presidente José Sarney.

"Você tem alguns produtos que são mais centrais na inflação. Nós estimamos cinco ou seis", continuou Teixeira, que também associou a alta dos preços à alta do dólar. "Carne, café, açúcar, laranja e óleo de soja. Esses produtos são bem centrais e que a gente vai estudar mais profundamente."

Questionado sobre a declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa, de que a solução para o encarecimento de laranja seria comer outra fruta, Paulo Teixeira argumentou que se trata de uma escolha do consumidor. "O consumidor pode também no jogo do mercado fazer com que os preços abaixem. Quando você vai ao restaurante, sempre há aquele frutas da estação que são aquelas mais baratas."

O ministro também afirmou que há uma preocupação mais latente do governo federal com eventuais problemas de comunicação e que o novo ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, participou da reunião inteira convocada por Lula mais cedo nesta sexta-feira para discutir medidas governamentais que possam contribuir para abaixar o preço dos alimentos.

Sobre a questão da insatisfação do mercado financeiro com pacote de corte de gastos proposto e o preço da moeda norte-americana, Teixeira reduziu-se a reiterar que "o compromisso do presidente Lula e do (ministro da Fazenda, Fernando) Haddad são compromissos com o equilíbrio fiscal".