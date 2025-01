Paulistanos recebem 'alerta severo' de chuvas nos celulares; entenda

Colaboração para o UOL, e do UOL, em São Paulo

A Defesa Civil emitiu um alerta severo de chuvas fortes para moradores da capital paulista. É a primeira vez que um alerta como esse é emitido na cidade de São Paulo e a 19ª vez no estado.

O que aconteceu

Alerta pede que moradores fiquem em local seguro. "Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em lugar seguro", diz o texto. O temporal tem tempo estimado de 30 minutos a uma hora, segundo a Defesa Civil.

Avisos são regulamentados pela Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) e notificam as pessoas com base na localização. Com eventos climáticos mais intensos, o governo federal decidiu usar esse tipo de sinalização para a população.

Paulistanos recebem 'alerta severo' de chuvas nos celulares Imagem: Reprodução

Todos os celulares com cobertura 4G ou 5G na região afetada são notificados. Não é necessário ter nenhum tipo de cadastro. A Defesa Civil consegue enviar uma mensagem do tipo Cell Broadcast, o que faz com que antenas da região enviem para todos os aparelhos conectados.

Alertas são enviados para todos os telefones, mesmo que estejam silenciados. O Ministério das Comunicações explica que as mensagens são do tipo pop-up e se sobrepõem a qualquer outra função que o aparelho esteja executando.

Há dois tipos de alertas: extremo e severo. No primeiro caso, tocará uma sirene. No segundo, menos grave, haverá apenas um "beep", parecido com o envio de SMS. Quem define a gravidade e os alertas é a Defesa Civil.

Como acionar alarmes em celulares

Opção de habilitação só existe para alertas de teste e severos. No caso de alertas extremos, todos os celulares com conexões 4G ou 5G receberão os avisos. Saiba como acionar os avisos nos celulares:

Para celulares iOS. É preciso ir no app Ajustes, na aba Notificações, e descer até o setor "Alertas do Governo". Ali, deve-se acionar o "Alerta de teste", o "Alerta de teste técnico" e o "Alerta severo".

Para celulares Android. É preciso ir no app Configurações, clicar na aba "Notificações", clicar na aba "Configurações Avançadas", e ir em "Alertas de Emergência sem fio". Então é preciso habilitar as opções "Alerta de teste" e "Alerta Severo".