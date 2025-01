Palmeiras anuncia contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, que estava no Midtjylland, da Dinamarca.

O jogador de 25 anos, "uma das recentes revelações do futebol uruguaio", assinou por cinco temporadas, até o final de 2029, informou o 'Verdão' em comunicado.

"Estou muito feliz de estar aqui, de chegar a um acordo para jogar neste clube gigantesco", declarou o uruguaio, citado na nota.

O Palmeiras pagou R$ 44 milhões para ter Martínez, que chega depois de duas temporadas e meia no Midtjylland, onde foi destaque na conquista do título da equipe no Campeonato Dinamarquês de 2024.

Revelado pelo Nacional de Montevidéu, o jogador teve uma passagem pelo Bragantino entre 2021 e 2022, até se transferir para o futebol europeu

Martínez também fez parte do elenco da seleção uruguaia na Copa América de 2024, embora tenha ficado no banco de reservas durante toda a campanha da equipe. No total, ele entrou em campo em quatro jogos com a 'Celeste', dois em amistosos e dois pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O volante é o terceiro reforço do Palmeiras para a temporada, depois das chegadas do também uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City, e do atacante Paulinho, ex-Atlético-MG.

