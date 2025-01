Operação policial deixa ao menos 5 mortos na Zona Norte do Rio

Pelo menos quatro homens e um menor de idade morreram nesta sexta-feira (24) durante uma operação policial contra o crime organizado nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, informou a polícia.

Cerca de 500 policiais e 12 veículos blindados, apoiados por dois helicópteros e vários drones, ingressaram pela manhã nos complexos do Alemão e da Penha, em uma operação cujo objetivo é "controlar ações de criminosos e combater o roubo de veículos e cargas na região metropolitana", indicou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) em nota.

Por sua vez, a Polícia Civil informou que "investiga as mortes de quatro homens e um adolescente durante confrontos", em mensagem enviada à AFP.

Rajadas de tiros paralisaram o densamente povoado Complexo do Alemão, constataram repórteres da AFP. Alguns moradores da área colocaram um cobertor sobre um dos corpos. Outros tentavam remover um ferido em um carrinho de supermercado.

Um policial foi atingido por um disparo e foi levado ao Hospital Getúlio Vargas. "Seu estado de saúde é grave", informou a PMERJ. Entrada a noite, "a operação continua".

A polícia encontrou um desmanche de veículos roubados, "um imóvel com cerca de uma tonelada de entorpecentes" e muitas armas. Também deteve "dois suspeitos" e um homem que havia fugido de uma penitenciária.

As operações policiais contra o crime organizado são frequentes nas comunidades do Rio, onde os agentes costumam ser recebidos a tiros pelos traficantes e a população sofre em meio ao fogo cruzado.

Especialistas e organizações de direitos humanos criticam este tipo de abordagem, alegando que tem baixa eficácia contra as organizações criminosas.

Durante as duas primeiras semanas de 2025, oito pessoas morreram em trocas de tiros durante ações policiais na região metropolitana do Rio, segundo a ONG Fogo Cruzado.

