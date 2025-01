ONS eleva projeção de crescimento da carga de energia do Brasil em janeiro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revisou para cima a estimativa para a carga nacional de energia em janeiro, prevendo agora um crescimento de 4,3% na comparação anual, a 83.077 megawatts-médios, ante 2,6% previstos há uma semana.

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o órgão também reduziu a projeção para o nível dos principais reservatórios de usinas hidrelétricas do país, localizados no subsistema Sudeste/Centro-Oeste. A expectativa é de que cheguem ao final deste mês com 62,2% da capacidade, abaixo dos 63,6% previstos na semana passada.

O ONS também fez ajustes nas estimativas de chuvas que deverão chegar às hidrelétricas do país no mês, prevendo afluências abaixo da média histórica no Sudeste/Centro-Oeste (96% da média, ante 97% há uma semana) e Sul (70%, ante 76%), e acima da média no Nordeste (103%, ante 105%) e Norte (105%, ante 111%).

(Por Letícia Fucuchima)