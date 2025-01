Na Califórnia, Trump quer leis de identificação de eleitores e fluxo de água

ASHEVILLE, Carolina do Norte (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que quer garantir duas coisas em uma visita à Califórnia no final do dia: leis de identificação de eleitores e mudanças na política hídrica após grandes incêndios florestais.

"Eu só quero que a identificação do eleitor comece, e quero que a água seja liberada, e eles vão receber muita ajuda dos EUA", disse Trump durante uma visita à Carolina do Norte.

Na quarta-feira, Trump ameaçou reter ajuda e repetiu uma falsa alegação de que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e outras autoridades haviam se recusado a fornecer água da parte norte do Estado para combater os incêndios.

(Reportagem de Nandita Bose)