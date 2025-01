Ministro de Lula rebate Aécio sobre duplicação da BR-381 e anuncia início das obras

O ministro dos Transportes, Renan Filho, e o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) protagonizaram um embate público nas redes sociais nesta sexta-feira, 24. A troca de críticas ocorreu após o parlamentar questionar a viabilidade do contrato de concessão da BR-381, assinado pelo governo Lula na quarta-feira, 22, em Brasília. Conhecida como "Rodovia da Morte", a duplicação da estrada é esperada há décadas.

Em uma publicação no Instagram, Aécio, que governou Minas Gerais de 2003 a 2010, manteve tom cético em relação à execução da duplicação.

"Após décadas de promessas e descaso, o governo Lula assinou o contrato de concessão para duplicação da BR-381. A obra nunca saiu do papel durante os 14 anos de governo Lula e Dilma. Agora, fica a pergunta: será que os mineiros finalmente podem acreditar que a duplicação será concluída? Ou estamos diante de mais um capítulo de promessas adiadas?", escreveu.

Renan Filho respondeu, afirmando que o lançamento das obras dos primeiros 100 dias de contrato será no dia 6. Além disso, o ministro criticou gestões anteriores por supostos erros na administração das rodovias federais mineiras.

"Faltou você lembrar que no governo FHC vocês estadualizaram as rodovias federais em Minas para, supostamente, o governo do Estado realizar os investimentos necessários e, anos depois, devolveram-nas, sem os 'prometidos' investimentos e em pior estado de conservação", rebateu.

A BR-381, que interliga os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, registra um dos maiores índices de acidentes do País, sendo apelidada de "Rodovia da Morte". A duplicação da estrada é uma demanda antiga dos mineiros e tem sido foco de debates políticos e sociais há décadas.

Antes do embate com Aécio, Renan Filho já havia criticado o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante a cerimônia de assinatura do contrato. Ele afirmou que a ausência do governador no evento demonstrava mais interesse político do que preocupação com a obra. "Parece que a cobrança é mais política e menos pela obra, porque o gestor pode fazer tudo [...] ele só não pode priorizar a política contra o interesse do cidadão", disse o ministro.

O governo federal formalizou nesta quarta a assinatura do contrato de concessão da BR-381/MG. A rodovia será administrada pela Concessionária Nova 381, do grupo 4UM Investimentos, com previsão de investimento de R$ 10 bilhões em 30 anos de concessão, já considerando aportes amortizados no longo prazo (Capex) e despesas operacionais (Opex). Lula afirmou que o objetivo do governo é baratear o preço do pedágio para as pessoas mais pobres, sem deixar de priorizar a qualidade das estradas.