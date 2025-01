Ministério da Agricultura lança serviço de apoio às exportações, o AgroInsight

São Paulo, 24 - A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura apresentou, na quinta-feira, 23, uma nova ferramenta para apoiar o cenário das exportações de produtos do setor agropecuário, o AgroInsight. Segundo nota da pasta, a iniciativa visa identificar oportunidades de negócios e fortalecer a posição do Brasil como protagonista no mercado internacional de produtos agropecuários. O ministério explica ainda que o AgroInsight divulgará 912 relatórios estratégicos ao longo deste ano, sendo 76 a cada mês, "elaborados pelos adidos agrícolas lotados no exterior". Em relação aos temas, serão abordados produtos de origem animal e vegetal, sendo 38 relatórios para cada um deles, "que incluem, no mínimo, duas oportunidades de negócios específicas para cada mercado-alvo", diz a nota, acrescentando que a nova ferramenta servirá como um elo entre produtores e exportadores brasileiros e as demandas internacionais. "Ela vai facilitar o acesso a informações relevantes sobre consumo, regulamentações e tendências globais", diz o ministério. "O AgroInsight não é apenas uma ferramenta, é um compilado de oportunidades na integração do Brasil com o mercado global", reforça, na nota, o ministro Carlos Fávaro. "Ele demonstra o compromisso do Ministério da Agricultura em impulsionar o setor agropecuário exportador." Inicialmente, os relatórios estarão disponíveis para todas as associações setoriais ligadas ao setor agropecuário.