'Marcadores identitários' de Donald Trump aparecem nas primeiras decisões do governo

A imprensa francesa faz nesta sexta-feira (24) um balanço da reviravolta planetária desencadeada por Donald Trump desde sua chegada para um segundo mandato na Casa Branca. Os primeiros marcadores identitários do governo ultraconservador do republicano rapidamente apareceram, com a libertação de líderes supremacistas brancos que estavam detidos pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

O perdão presidencial concedido por Donald Trump aos 1.500 manifestantes que invadiram e depredaram o Capitólio em 2021, com algumas exceções, e também às 23 pessoas indiciadas pelo governo democrata de Joe Biden por terem participado de manifestações antiaborto são interpretados como um risco para os americanos. O principal sindicato de polícia dos EUA - Ordem Fraternal da Polícia - ficou consternado com essa graça generalizada, atribuída inclusive a 174 pessoas condenadas por terem agredido policiais com objetos perigosos ou mesmo letais, aponta o jornal francês Le Monde nesta sexta-feira (24).

Especialistas em violência extremista estão alarmados com esse convite à reincidência e à proteção concedida a indivíduos ou grupos armados adulados pela benevolência da Casa Branca, aponta a imprensa francesa. Trump foi questionado sobre a libertação de dois líderes de milícias extremistas armadas - Stewart Rhodes e Enrique Tarrio -, dos grupos de supremacistas brancos Oath Keepers e Proud Boys.

Com as ameaças que o republicano faz a imigrantes, transgêneros, homossexuais, militantes democratas, feministas, defensores do aborto e das liberdades individuais, "abre-se uma temporada de caça às bruxas nos Estados Unidos", observa com preocupação o diário econômico Les Echos.

Para documentar esse período inédito da sociedade americana, o Le Monde traz em página dupla as primeiras 42 diretrizes assinadas por Trump no primeiro dia de seu mandato: 26 decretos, 12 memorandos e quatro circulares, nas áreas institucional, ambiental, de imigração e costumes, entre outras.

Davos: Milei raivoso

Os principais jornais franceses repercutem os discursos de Trump, do presidente argentino, Xavier Milei, e de líderes internacionais que falaram nos últimos dias no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Para o Le Monde, as falas dos dirigentes "traíram todas as fraturas no mundo caótico que o retorno do republicano à Casa Branca acentuou". Os veículos descrevem o discurso "raivoso" de Milei contra o "wokismo". O argentino apontou como sendo uma "ideologia sinistra e assassina", da qual a União Europeia seria "o braço armado". Um absurdo sem sentido.

Milei está eufórico com a formação de "uma aliança internacional de nações que querem ser livres de correntes", reunindo Estados Unidos, Argentina, Itália, Hungria e El Salvador, por exemplo, todos países governados por líderes de extrema direita. Porém, nem todos os dirigentes presentes em Davos têm a mesma visão revisionista e negacionista de Trump, especialmente na área climática.

Após os anúncios de retirada dos EUA do Acordo de Paris sobre o clima e da determinação do republicano de aumentar a extração de petróleo, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, cujo país preside o G20 em 2025, expressou o descontentamento da maioria da comunidade internacional com as posturas reacionárias do bilionário à frente da maior potência do mundo.