Kremlin insta Trump a retomar diálogo sobre desarmamento nuclear 'o quanto antes'

O Kremlin pediu nesta sexta-feira (24) aos Estados Unidos que iniciem um diálogo sobre desarmamento nuclear "o mais rápido possível", menos de uma semana após Donald Trump iniciar seu segundo mandato.

"É do nosso interesse lançar o processo de negociação o mais rápido possível", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos repórteres, enfatizando que "a bola está no campo dos americanos", pois ele disse que foi Washington que suspendeu todos os contatos substantivos com Moscou sobre a questão.

"Isso é do interesse de todo o mundo", disse o porta-voz.

Os EUA se retiraram em 2019, durante o primeiro mandato de Trump, do tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), que limitava os mísseis implantados na Europa e remontava à Guerra Fria.

Na época, os EUA acusaram a Rússia de violar esse tratado, que abrangia mísseis de médio alcance com alcance entre 500 e 5.500 km, tanto nucleares quanto convencionais.

A Rússia também se retirou do acordo, mas propôs uma moratória sobre esses mísseis, desde que os EUA não aumentassem a implantação fora de seu território.

Peskov ressaltou que as negociações não poderiam ser conduzidas "sem levar em conta o arsenal de capacidades da França e do Reino Unido".

"A realidade atual dita essa necessidade, e é por isso que temos que falar sobre isso e por que devemos fazê-lo", insistiu o porta-voz da presidência russa, que lamentou "o tempo perdido".

