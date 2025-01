Kremlin diz que Putin está pronto para conversar com Trump e aguarda Washington

Por Dmitry Antonov e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para realizar uma ligação telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Moscou está aguardando a palavra de Washington de que também está pronta, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta sexta-feira.

Trump afirmou na quinta-feira que quer se encontrar com Putin o mais rápido possível para garantir o fim da guerra com a Ucrânia e expressou seu desejo de trabalhar para reduzir as armas nucleares, algo que o Kremlin disse que Putin havia deixado claro que também quer.

Quando perguntado se Putin e Trump usariam este fim de semana para realizar sua primeira ligação telefônica desde a posse de Trump -- um precursor essencial antes de uma reunião presencial para conversas mais profundas -- Peskov disse:

"Putin está pronto. Estamos esperando por sinais (de Washington). Todos estão prontos...Assim que houver algo, se houver algo, nós informaremos."

Trump, que na quinta-feira discursou no Fórum Econômico Mundial em Davos por meio de um link de vídeo, disse que quer trabalhar para reduzir as armas nucleares, acrescentando que acha que Rússia e China poderiam apoiar a redução de suas próprias capacidades de armamento.

"Gostaríamos de ver a desnuclearização ... e posso lhe dizer que o presidente Putin gostou muito da ideia de reduzir as armas nucleares. E eu acho que o resto do mundo, nós teríamos feito com que eles seguissem a ideia, e a China também teria vindo junto", afirmou Trump.

Peskov disse que Putin deixou claro que quer retomar as negociações de desarmamento nuclear o mais rápido possível, mas que essas negociações precisariam ser mais amplas do que no passado para abranger os arsenais nucleares de outros países, incluindo os de França e Reino Unido.

"Portanto, há algo sobre o que conversar, precisamos conversar. O tempo foi perdido em muitos aspectos. Já falamos sobre esse interesse antes, então a bola está no campo dos EUA, que interrompeu todos os contatos substantivos com nosso país", disse Peskov.

O Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou Novo START, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem implantar e a mobilização de mísseis e bombardeiros terrestres e submarinos para lançá-las, deve expirar em 5 de fevereiro de 2026.

Esse é o último pilar remanescente do controle de armas nucleares entre as duas maiores potências nucleares do mundo.

(Reportagem de Dmitry Antonov em Moscou e Andrew Osborn em Londres)