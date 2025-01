Jovem que ia para entrevista de emprego é baleado no quintal de casa no Rio

Do UOL, no Rio

Wander Souza dos Santos, 21, foi um dos três baleados durante as operações policiais Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (24).

Ele foi baleado no ombro, no quintal de casa, no Complexo do Alemão, e está internado no hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo a família, o jovem será submetido a uma cirurgia para retirar a bala.

"Ele estava se arrumando para uma entrevista de emprego, pra ser segurança. Foi baleado no quintal. Meu filho se abaixou na porta para pegar um tênis. Quando sentou, já estava baleado", disse Natalucia Souza Santos, a mãe do rapaz, ao UOL.

Mesmo durante o tiroteio, a família colocou Wander dentro do carro para socorrê-lo. "Saímos gritando: 'Morador baleado, morador baleado, morador baleado' e levamos ele para o hospital", afirmou a mãe.

Morto a caminho do trabalho

O jardineiro Carlos André Vasconcelos da Silva, 35, morreu depois de ter sido atingido por um tiro nas costas, em frente à estação do BRT Penha II, enquanto tomava um café, a caminho do trabalho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, tentou reanimá-lo no mesmo local, mas não resistiu ao ferimento.

Em entrevista à Band, uma familiar do jardineiro, que não quis ser identificada, afirmou que o rapaz, como de costume, saiu para trabalhar às 4h30. "Saiu para trabalhar e não vai voltar mais", disse.

PM baleado

O policial militar Diogo Marinho Rodrigues Jordão, do Batalhão de Choque, foi baleado na cabeça enquanto participava da operação no Complexo da Penha.

O PM também está internado no hospital estadual Getúlio Vargas. O estado de saúde é considerado grave. Procurada, a PM não se manifestou até esta publicação.

O que diz a Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que atuou na manhã desta sexta-feira em uma operação em apoio à Polícia Militar.

"Até o momento, um criminoso foi preso, evadido do sistema prisional", informou a polícia.

Ainda segundo a nota, um desmanche de carros roubados foi localizado e "estourado" na comunidade a Fazendinha.

No mesmo local, a polícia afirmou que foi localizada uma casa "com cerca de uma tonelada e entorpecentes". As drogas foram apreendidas e serão levadas à perícia.

MP, polícias e secretaria notificados

A comissão de Direitos Humanos da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) notificou o Ministério Público, as polícias Civil e Militar e a Secretaria de Segurança Pública para que haja transparência sobre os protocolos utilizados nas operações.

"As operações realizadas sem planejamento estratégico, inteligência e com foco bélico reiteram a falência do esquema de segurança pública o estado que perdura há décadas", diz a comissão, em nota. "Essas ações apenas agravam a violência urbana", complementa.

Procurada, a Sesp (Secretaria de Segurança Pública) sugeriu que a reportagem falasse diretamente com as polícias Civil e Militar.

Operação contra roubos

Mais de 500 policiais, 12 veículos blindados e dois helicópteros foram colocados pelas forças de segurança na zona norte do Rio, nesta sexta, para a operação que tinha como principal objetivo combater roubos de carros e cargas na região metropolitana.

A PM esteve no Complexo da Penha, enquanto a Polícia Civil, no Complexo do Alemão.

O saldo, até o início da tarde, era de um preso, um jardineiro assassinado, um morador baleado no ombro e um policial baleado na cabeça.