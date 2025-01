Israel informa que vai ficar mais tempo no sul do Líbano

Israel informou de maneira oficial que irá permanecer por mais tempo no sul do Líbano. O acordo de cessar-fogo em vigor previa a retirada israelense do território no domingo, dia 26 de janeiro. No entanto, Israel argumenta que o exército libanês não foi capaz de impedir a presença e a atuação do Hezbollah no sul do país.

Henry Galsky, correspondente da RFI em Israel

"A retirada das IDF depende da mobilização do exército libanês no sul do Líbano e da aplicação plena e eficaz do acordo, incluindo a retirada do Hezbollah a norte do Rio Litani", diz a nota enviada pelo gabinete do primeiro-minstro Benjamin Netanyahu.

O Rio Litani fica a cerca de 30 quilômetros ao norte da fronteira entre os dois países e é o marco geográfico estipulado para determinar a retirada das forças do Hezbollah.

"Uma vez que o acordo de cessar-fogo ainda não foi totalmente aplicado pelo Estado do Líbano, o processo de retirada gradual continuará, em plena coordenação com os Estados Unidos", complementa a nota.

Prolongar presença até abril?

No início de janeiro, o jornal libanês Al-Akhbar, filiado ao Hezbollah, informou que oficiais do Exército do Líbano teriam recebido "sinais sérios" do comitê de monitoramento do cessar-fogo de que Israel pretenderia estender o período de permanência das tropas de 60 para 90 dias, podendo até prolongá-lo até o mês de abril.

As forças israelenses estão atualmente estabelecidas em várias aldeias no sul do Líbano, principalmente no leste desta região. Já as forças regulares libanesas estão no setor ocidental.

Ainda não se sabe como o Hezbollah ou mesmo o Estado libanês irão reagir aos acontecimentos no terreno a partir de domingo.