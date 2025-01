Israel anuncia que retirada de suas tropas de Líbano continuará depois do prazo de 60 dias

Israel anunciou, nesta sexta-feira (24), que a retirada de suas tropas do sul do Líbano continuará além do prazo de 60 dias estipulado em um acordo de cessar-fogo de novembro com o movimento xiita Hezbollah do Líbano, que expira no domingo.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em um comunicado que o acordo de cessar-fogo foi elaborado "com o entendimento de que o processo de retirada poderia se estender além do período de 60 dias".

"O processo de retirada está condicionado ao posicionamento do Exército libanês no sul do Líbano e à implementação do acordo de maneira completa e eficaz, e à retirada do Hezbollah para além do rio Litani", disse o gabinete de Netanyahu.

O gabinete do líder israelense disse que, como "o acordo de cessar-fogo ainda não foi totalmente implementado pelo Estado libanês, o processo de retirada gradual continuará", em coordenação com os EUA.

Israel "não colocará em risco suas localidades e cidadãos, e cumprirá os objetivos da guerra" na fronteira norte, permitindo o retorno seguro dos habitantes às suas casas, acrescentou o comunicado.

O presidente libanês, Joseph Aoun, exigiu no sábado a retirada do Exército israelense "dentro dos prazos estabelecidos" no acordo que pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah, iniciada no final de setembro.

O texto estipula que o Exército libanês deve posicionar suas tropas no sul do país ao lado das forças de paz da ONU.

O Hezbollah, por sua vez, deve retirar suas forças ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, e desmantelar qualquer infraestrutura militar remanescente na área.

