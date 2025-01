IPCA-15 é o mais brando desde julho de 2023 e o menor para janeiro de série histórica

A alta de 0,11% registrada em janeiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a taxa mais baixa para o mês em toda a série histórica iniciada em 1994, quando foi implementado o Plano Real, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerando todos os meses, o resultado foi o mais brando desde julho de 2023, quando houve recuo de 0,07%.

Em janeiro de 2024, o IPCA-15 tinha registrado alta de 0,31%. Em dezembro do mesmo ano, havia subido 0,34%.

O resultado de janeiro de 2025 fez a taxa acumulada em 12 meses desacelerar pelo segundo mês consecutivo.

A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 4,71% em dezembro de 2024 para 4,50% em janeiro de 2025.

Expectativas

O resultado do IPCA-15 de janeiro de 2025, apesar de mais baixo do que as comparações anteriores, contrariou a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que apontava queda de 0,01%. O intervalo de previsões ia de queda de 0,12% a elevação de 0,24%.

Para o acumulado em 12 meses, as projeções iam de avanço de 4,22% a 4,62%, com mediana de 4,36%.