Índice europeu STOXX 600 recua de máxima recorde em meio à crescente pressão sobre rendimentos

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias recuaram de suas máximas recordes e terminaram estáveis nesta sexta-feira, pressionadas pelas quedas nos setores de telecomunicações e energia, enquanto o aumento dos rendimentos dos títulos elevou ainda mais a pressão de baixa.

O índice pan-europeu STOXX 600 perdeu força, fechando inalterado em 530,07 pontos. Apesar dessa queda, o índice referencial subiu 1,3% durante a semana, marcando a quinta alta semanal consecutivo, sua mais longa série de ganhos em quase 10 meses.

O setor de telecomunicações perdeu 2,8%, liderado por uma queda de 12,7% na Ericsson, uma vez que a fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações não atingiu as estimativas de lucro do quarto trimestre.

O setor de energia caiu 1%, em conjunto com os preços do petróleo.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro aumentaram, com a taxa do bund alemão de 10 anos chegando a 2,569% - seu nível mais alto em mais de uma semana.

Enquanto isso, o setor de bens pessoais e domésticos subiu 0,6%, impulsionado pelo salto de 9,9% da Burberry depois que a marca de luxo britânica relatou queda menor do que a esperada nas vendas trimestrais comparáveis das lojas.

Nesta semana, a falta de detalhes específicos nos recentes anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas relacionadas à União Europeia e a outros grandes parceiros globais animou os investidores.

Também contribuiu para os ganhos da semana a expectativa em relação à decisão de política monetária do Banco Central Europeu na próxima semana. Com o corte de juros já precificado no mercado, os investidores vão observar atentamente os comentários das autoridades sobre a direção futura das taxas de juros para 2025.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,73%, a 8.502,35 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,08%, a 21.394,93 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,44%, a 7.927,62 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,24%, a 36.200,72 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,07%, a 11.982,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,25%, a 6.503,73 pontos.