Local abandonado que teria inspirado Round 6 não existe; fotos são de IA

São falsas as imagens de um local abandonado que teria sido a inspiração para a série da Netflix "Round 6". As fotos, compartilhadas em redes como Instagram, TikTok e Kwai, foram geradas por inteligência artificial.

O que diz o post

As publicações associam as fotos a um fato real da história coreana -a construção de centros privados de suposto "acolhimento" de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, mas que acabaram sendo acusados de serem "campos de concentração" nos anos 80. O mais famoso dos locais foi o Brother's Home, localizado na cidade de Busan.

As imagens falsas circularam em diversos idiomas. Em português, uma publicação diz: "O jogo da Lula é real? Squid Game é inspirado em um fato real ocorrido em 1986. Aconteceu em um bunker na terra de ninguém na Coreia do Sul".

Em outro post, publicado no TikTok, a legenda é apenas "Brother's Home 1986", com comparações do suposto lugar abandonado com os cenários mostrados na série.

Porque é falso

O autor das imagens geradas por IA colocou um "Aviso de IA" em sua página do Instagram, incluindo na publicação com as fotos alvo de desinformação sobre a série Round 6, da Netflix Imagem: Imagem: Reprodução/Instagram

Imagens foram geradas por inteligência artificial. Uma busca reversa leva ao autor original das fotos (aqui) e na própria publicação original há um aviso de que as imagens foram geradas por inteligência artificial (veja ao lado). Além disso, autor confirmou ao UOL Confere que, de fato, as fotos são de IA. Uma análise feita pelo especialista em cibersegurança Leonardo La Rosa pedido do UOL Confere também aponta elementos comuns em imagens de IA, como os cenários completamente diferentes uns dos outros, sugerindo uma série de imagens geradas com auxílio de uma plataforma.

Imagem da Brother's Home junto às publicações com as fotos de IA é de um documentário propaganda. Uma busca reversa da foto leva ao conteúdo em coreano (aqui), de 1981. Segundo o NextShark, um veículo focado em notícias da Ásia, o governo chamava os locais de exemplos de políticas públicas para os mais vulneráveis na peça publicitária (aqui).

Criador da série nunca citou Brother's Home como inspiração. Em entrevistas a veículos como a Variety (aqui) e o The Guardian (aqui) em 2021, após o lançamento da 1ª temporada de Round 6, Hwang Dong-hyuk disse que sua própria situação financeira em 2009 o fez refletir sobre o que o desespero por dinheiro pode causar em uma pessoa. Na época, ele lia mangás como Battle Royale e Liar Game -ambos com temas ligados à disputa entre pessoas até a morte ou por dinheiro, respectivamente (aqui e aqui).

Tivemos que fazer empréstimos - minha mãe, eu e minha avó. [...] Eu lia Battle Royale, Liar Game e outros quadrinhos de jogos de sobrevivência. Eu me identificava com as pessoas que estavam desesperadas por dinheiro e sucesso. Esse foi um ponto baixo em minha vida. Se houvesse um jogo de sobrevivência como esses na realidade, eu me perguntava, será que eu entraria nele para ganhar dinheiro para minha família? Percebi que, como eu era cineasta, poderia dar meu próprio toque a esse tipo de história, então comecei a escrever o roteiro.

Hwang Dong-hyuk em entrevista ao The Guardian

A Brother's Home não tinha 'jogos' de sobrevivência para os internos. A dinâmica do local era de trabalho forçado, espancamentos frequentes e sequestros de pessoas com o fim de "purificar" a Coreia do Sul em uma época de eventos importantes no país - como os Jogos da Ásia, de 1986, e as Olimpíadas de Seul, de 1988. Diversas violações aos direitos humanos são reportados em matérias sobre a Brother's Home (aqui e aqui, em inglês), mas não há qualquer menção à dinâmica dos jogos da série da Netflix.

Viralização. No TikTok, uma das publicações que liga Round 6 a Brother's Home tinha mais de 86 mil curtidas e 10,2 mil compartilhamentos.

O conteúdo também foi checado pela AFP.

