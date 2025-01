GRÁFICO-Fed deve manter juros inalterados em meio a dados fortes de emprego e inflação em baixa

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Em sua mais recente reunião de política monetária, em dezembro, as autoridades do Federal Reserve estavam preocupadas com a possibilidade da inflação estabilizar acima de sua meta de 2% e observaram os ganhos em vagas de emprego oscilarem no que parecia ser um declínio emergente.

Quando eles se reunirem nos dias 28 e 29 de janeiro, o sentimento em torno dos dados econômicos mais recentes nos Estados Unidos terá voltado a ser de mais fé de que a inflação continuará desacelerando e uma redução da preocupação com a situação do mercado de trabalho.

A cautela usual entre economistas pode ser especialmente importante, dada a incerteza sobre como os decretos do novo governo do presidente Donald Trump podem influenciar os preços de importação, o tamanho da força de trabalho e o cenário regulatório.

As medidas de incerteza política têm aumentado desde a vitória de Trump na eleição de novembro, mas os dados desde dezembro continuam sendo úteis para a maioria das autoridades do Fed, que acreditam que o mercado de trabalho e a economia em geral estão em boa forma, com a expectativa de que a inflação diminua ainda mais nos próximos meses.

Depois de reduzir sua taxa em um ponto percentual nas três últimas reuniões de 2024, o Fed deve manter os juros inalterados na faixa de 4,25% a 4,50%, enquanto avalia por quanto tempo mais a política monetária "restritiva" é necessária e quanto precisa cortar para atingir uma taxa de juros "neutra".

A INFLAÇÃO PARECE DESTINADA A MELHORAR

O último relatório de preços ao consumidor mostrou que a inflação aumentou ligeiramente em dezembro, mas foi impulsionada pela volatilidade dos preços de energia, algo que o Fed tenta levar em conta em sua análise das tendências subjacentes de preços.

O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, caiu ligeiramente. O mais importante para o Fed é que os preços ao consumidor e outros componentes do índice PCE sugerem que o núcleo subiu a uma taxa anual de quase 2% até dezembro e tem estado próximo da meta do Fed em uma base de três a seis meses.

Além disso, as autoridades do Fed acham que os dados devem se mostrar favoráveis este ano. Como a inflação foi inesperadamente alta no início de 2024, à medida que esses meses fortes caírem dos cálculos anuais, os chamados "efeitos de base" ajudarão a ancorar a inflação em um nível menor.

GANHOS DE EMPREGOS AINDA SE MANTÊM

"Os riscos de queda no mercado de trabalho parecem ter diminuído", disse o chair do Fed, Jerome Powell, após a reunião de dezembro. Embora o mercado de trabalho ainda esteja esfriando, ele disse que permanecia "sólido", uma situação que o Fed esperava manter.

Desde então, os dados têm se mantido positivos, com a economia acrescentando cerca de 250.000 empregos em dezembro e a taxa de desemprego caindo para 4,1% - outro motivo pelo qual as autoridades se sentem confortáveis em interromper os cortes nos juros, pelo menos por enquanto.