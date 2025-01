Governo Trump visa imigrantes que entraram legalmente nos EUA durante governo Biden

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está legitimando que autoridades de imigração avaliem se devem retirar o status temporário de legalidade de pessoas que entraram no país sob os programas de “liberdade condicional” de seu antecessor Joe Biden, no intuito de aumentar as deportações para um nível recorde, de acordo com memorando publicado nesta quinta-feira.

O documento do Departamento de Segurança Nacional dos EUA orienta o uso de um processo rápido de deportação reimpetrado pelo governo Trump no começo desta semana, sugerindo que autoridades se concentrem em imigrantes que não pediram asilo mesmo um ano após chegarem aos EUA.

Com Biden, o processo conhecido como “remoção expressa” só era aplicado contra aqueles detidos dentro de 14 dias após a chegada ao país e dentro de um raio de 160 quilômetros da fronteira. Na terça-feira, o programa foi expandido para nível nacional e para todos aqueles que entraram no território dos EUA nos últimos dois anos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu uma série de decretos sobre imigração após retornar à Casa Branca na segunda-feira. Eles têm o objetivo de impedir a imigração ilegal e posicionar o país para a deportação de milhões de imigrantes ilegais.

O republicano diz que as medidas são necessárias depois de milhões de imigrantes terem entrado nos EUA no governo Biden, cruzando ilegalmente a fronteira ou por meio dos programas legais promovidos pelo antecessor.

Alguns democratas e defensores dos imigrantes afirmam que a aplicação rígida da regra por Trump pode prejudicar não criminosos, empresas e separar familiares. O grupo de defesa dos imigrantes Make the Road New York entrou na quarta-feira com um processo para impedir a expansão do processo de remoção expressa.

Cerca de 1,5 milhão de imigrantes entraram nos EUA entre 2022 e 2024, por meio de dois programas de “liberdade condicional” de Biden, que tinham o intuito de reduzir as entradas ilegais, de acordo com estatísticas do governo norte-americano.

Um dos programas dava aos que esperavam no México a oportunidade de pedirem asilo legal em um posto fronteiriço. Outro permitiu que cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos entrassem por via aérea se tivessem “patrocinadores” e fossem verificados.

Na segunda-feira Trump encerrou ambos os programas, deixando alguns imigrantes presos no México sem saberem o que fazer em seguida. Imigrantes que poderiam entrar legalmente também podem ter de buscar rotas mais arriscadas e preços mais caros para “traficantes” de pessoas.

A orientação mais recente permitindo que os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA considerem retirar a liberdade condicional de pessoas que entraram nos últimos dois anos pode ser contestada na Justiça, afirmou uma ex-autoridade do governo Biden.

(Reportagem de Ted Hesson, em Washington; reportagem adicional de Kristina Cooke, em San Francisco)