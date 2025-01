Governo Trump oficializa mudança de nome do "Golfo do México" para "Golfo da América"

(Reuters) - O Departamento do Interior do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que mudou oficialmente o nome do Golfo do México para Golfo da América, e do Monte Denali, no Alaska, para Monte McKinley.

O presidente pediu a mudança do nome em meio aos muitos decretos que assinou horas após assumir o cargo, na segunda-feira, cumprindo assim uma promessa de campanha.

“Como ordenado pelo presidente, o Golfo do México será agora oficialmente conhecido como Golfo da América, e o pico mais alto da América do Norte carregará novamente o nome de Monte McKinley”, afirmou em comunicado o Departamento do Interior.

O monte já teve esse nome no passado, em homenagem ao ex-presidente norte-americano William McKinley, mas foi renomeado como Denali -- ou “alto”, na linguagem indígena Koyukon -- em 1975, a pedido do estado.

“Essas mudanças reafirmam o comprometimento da nação de preservar a extraordinária herança dos Estados Unidos e assegurar que as futuras gerações de norte-americanos celebrem o legado de seus heróis e ativos históricos”, afirmou o departamento.

Em seu discurso de posse na segunda-feira, Trump afirmou que McKinley, um republicano que foi presidente de 1897 a 1901, “tornou nosso país muito rico por meio de tarifas e pelo talento, ele era um empreendedor natural”.

McKinley governou os EUA em uma era expansionista, quando a nação ganhou Havaí, Guam e Porto Rico como territórios. O Havaí, posteriormente, tornou-se um estado da nação.

Embora Trump possa direcionar o órgão geológico interno a mudar como ele nomeia o Golfo do México, tal mudança dificilmente será reconhecida internacionalmente. O México, que como os EUA têm um longo litoral circundando os mares da região, afirmou que o nome Golfo do México é reconhecido internacionalmente e tem sido usado como referência de navegação há centenas de anos.