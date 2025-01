Funcionária que furtou bilhete da Mega-Sena já sacou valor de outro cliente

Do UOL, em São Paulo

A funcionária da lotérica que furtou um bilhete premiado da Mega-Sena no Distrito Federal já havia sacado o prêmio de outra vítima.

O que aconteceu

Mulher conseguiu retirar um prêmio de R$ 451, explicou o delegado Thiago Boeing. Em depoimento à polícia, ela contou que furtou um bilhete premiado da Lotofácil e disse à cliente que ela não tinha acertado os números. A vítima foi embora depois que ela fingiu ter rasgado o bilhete.

Funcionária sacou dinheiro dias depois. Ela relatou que foi a uma agência da Caixa para resgatar o dinheiro em 9 de janeiro. A polícia ainda vai confirmar as informações do depoimento com a Caixa.

Ela repetiu a mesma estratégia para ficar com um prêmio de R$ 34.367,81, mas cliente desconfiou. A funcionária disse à mulher que o bilhete, na verdade, não estava premiado. Uma câmera gravou o momento em que ela finge rasgar o bilhete e o guarda no bolso.

Cliente chegou em casa e verificou novamente os números. Ela procurou a polícia, que acionou o dono da lotérica para ter acesso às câmeras de segurança.

Funcionária disse que estava com dificuldades financeiras e precisava do dinheiro. Ela foi demitida por justa causa. Na quinta (23), ela foi indiciada pela Polícia Civil por furto mediante fraude tentada. Ela responde em liberdade.

Vítima que acertou números da Mega-Sena vai conseguir sacar o prêmio. O proprietário da lotérica está prestando assistência à mulher, informou a polícia.

Polícia abriu outro inquérito para identificar o ganhador da Lotofácil. As autoridades também vão verificar a existência de outras vítimas.