Forças israelenses permanecerão no sul do Líbano além do prazo de retirada

JERUSALÉM (Reuters) - O Exército israelense não concluirá sua retirada do sul do Líbano até o prazo final de segunda-feira, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na sexta-feira, dizendo que o Líbano ainda não aplicou totalmente o acordo de cessar-fogo.

O acordo, mediado por Estados Unidos e França, encerrou mais de um ano de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. Os combates atingiram o ápice com uma grande ofensiva israelense que deslocou mais de 1,2 milhão de pessoas no Líbano e deixou o Hezbollah seriamente enfraquecido.

Sob o acordo, que entrou em vigor em 27 de novembro, as armas e os combatentes do Hezbollah devem ser retirados das áreas ao sul do rio Litani e as tropas israelenses devem se retirar à medida que os militares libaneses se deslocam para a região, tudo dentro de um prazo de 60 dias que deveria ser concluído na segunda-feira às 4h.

O gabinete de Netanyahu disse em um comunicado que o processo de retirada das Forças Armadas israelenses "depende da mobilização do Exército libanês no sul do Líbano e da aplicação total e efetiva do acordo, enquanto o Hezbollah se retira para além do Litani".

"Como o acordo de cessar-fogo ainda não foi totalmente cumprido pelo Estado libanês, o processo de retirada gradual continuará, em total coordenação com os Estados Unidos", disse o comunicado.

Não houve comentário imediato do Líbano ou do Hezbollah.

Na quinta-feira, o Hezbollah disse que qualquer atraso na retirada de Israel seria uma violação inaceitável do acordo, com o qual o Estado libanês teria que lidar "por todos os meios e métodos garantidos por cartas internacionais".

Israel afirma que sua campanha contra o Hezbollah tinha como objetivo garantir o retorno para casa de dezenas de milhares de pessoas forçadas a deixar suas casas no norte de Israel devido aos disparos de foguetes do Hezbollah.

(Reportagem de Jana Choukeir em Dubai e James Mackenzie em Jerusalém)