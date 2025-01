Calor e umidade: entenda o que causou temporal na cidade de São Paulo

O temporal que inundou as ruas da cidade de São Paulo, alagou estações de metrô e trem e deixou mais de 170 mil imóveis sem energia foi causado por uma combinação de calor e umidade ao longo da semana.

Entenda o que causou o temporal

Temperatura elevada ao longo da semana. A capital paulista enfrentou dias de forte calor. Hoje, por exemplo, a temperatura máxima na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, chegou a 32,6ºC. A MetSul, empresa de meteorologia, explica que a combinação de calor e de umidade vinda da costa para a Serra do Mar pela brisa marítima gera nuvens muito carregadas que despejam chuva intensa.

Dia mais quente do ano. A cidade São Paulo registrou nesta terça-feira (21) o dia mais quente do ano e a maior temperatura da cidade ao longo do verão, que começou em 20 de dezembro. Os termômetros chegaram aos 34,5°C, segundo a Defesa Civil, que emitiu um alerta esta semana para a presença de um calor intenso em diferentes áreas do estado.

Esses temporais são comuns no verão. Eles acontecem principalmente da tarde para a noite. Segundo a MetSul, é nesse horário que se formam nuvens de grande desenvolvimento pelo aquecimento diurno.

Alguns destes temporais podem ser fortes a severos mesmo com risco de danos. Quanto mais quente e atmosfera e menor a pressão atmosférica, maior é o potencial para que haja a formação de nuvens muito carregadas e mais alta a probabilidade de temporais localizados de maior severidade. O ar quente e a umidade são os combustíveis para tempo severo e dias de calor mais intenso apresentam maior probabilidade de tempestades se a atmosfera não estiver muito seca.

Alerta severo

Estado de atenção para alagamentos. A cidade de São Paulo e as marginais Tietê e Pinheiros entraram em estado de atenção em razão das fortes chuvas que atingem o município na tarde desta sexta-feira (24). O temporal inundou ruas e uma estação de metrô, enquanto quase 50 mil residências estão sem fornecimento de energia na capital.

A Defesa Civil informou que há pontos de chuva forte na capital e na região metropolitana nesta tarde. Apesar do estado de atenção, ainda não há registro de pontos de alagamento.

Chuvas ocorrem após tarde de forte calor e termômetros na casa dos 31ºC na capital. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura de São Paulo, a chegada de brisa marítima com a umidade da atmosfera produziram nuvens carregadas, que provocam chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo.

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" em celulares de moradores da capital. "Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em local seguro", dizia a mensagem. A mensagem foi enviada utilizando o sistema Defesa Civil Alerta e todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os alertas, segundo o órgão.

Vídeos circulam nas redes sociais mostrando ruas e avenidas alagadas em diferentes partes da cidade. No entanto, não há registro de pontos de alagamento no site do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura de São Paulo.

No mês de janeiro, até hoje, a cidade havia acumulado 85,4 mm de chuva. O total representa 33,2% dos 257,3 mm esperados para o mês, segundo o CGE.