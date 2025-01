Empresas da zona do euro começam 2025 com retorno modesto ao crescimento, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - As empresas da zona do euro começaram o novo ano com um retorno modesto ao crescimento, já que a estabilidade da atividade de serviços em janeiro foi complementada por uma atenuação da desaceleração de longa data no setor industrial, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 50,2 em janeiro, em comparação com os 49,6 registrados em dezembro, ficando um pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Uma pesquisa da Reuters havia previsto uma pequena mudança para 49,7.

Um índice que mede o setor de serviços do bloco caiu de 51,6 para 51,4, mas permaneceu acima do ponto de equilíbrio e ficou um pouco abaixo da previsão de 51,5 em pesquisa da Reuters.

Sugerindo que não haverá nenhuma grande recuperação em breve, o crescimento da demanda permaneceu morno. O índice de novos negócios foi de 50,2 para 50,7.

A retração da atividade industrial, que começou em meados de 2022, diminuiu e seu PMI principal saltou de 45,1 em dezembro para 46,1. A pesquisa da Reuters previa um aumento menor, para 45,3.

Um índice que mede a produção e que alimenta o PMI Composto permaneceu abaixo de 50, mas subiu de 44,3 para 46,8, o que representa a leitura mais alta em oito meses.

