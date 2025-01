Dois aviões militares dos EUA com deportados chegam à Guatemala

Dois aviões militares dos Estados Unidos com dezenas de guatemaltecos expulsos chegaram nesta sexta-feira (24) à Guatemala, segundo as autoridades do país centro-americano, que não especificaram se fazem parte da operação de deportação iniciada pelo presidente Donald Trump.

Um total de 79 guatemaltecos (31 mulheres e 48 homens) chegaram em um primeiro voo à meia-noite, informou o Instituto Guatemalteco de Migração. O segundo, com um número ainda não definido, chegou na manhã desta sexta-feira.

O governo guatemalteco não confirmou se há no grupo alguns dos 538 "imigrantes ilegais" presos ou das "centenas" expulsos que a Casa Branca anunciou na noite de quinta-feira.

"São voos posteriores à tomada de posse de Trump", disse no entanto à AFP uma funcionária da Vice-Presidência da Guatemala, que também compartilhou imagens de um dos aviões militares.

Os deportados foram levados para um centro de recepção de retornados, localizado na Força Aérea, na capital, sem acesso à imprensa.

Trump prometeu agir contra a imigração ilegal durante sua campanha e, depois de assumir a presidência no início da semana, declarou estado de emergência nacional na fronteira com o México e assinou uma série de decretos migratórios.

O governante republicano demonizou os migrantes durante sua campanha, descrevendo-os como "selvagens", "animais" ou "criminosos" e prometeu a maior campanha de deportação da história dos Estados Unidos, um país onde se estima que vivem cerca de 11 milhões de pessoas em situação irregular.

