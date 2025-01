Dívida externa bruta é estimada em US$ 359,362 bilhões em dezembro, diz BC

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 359,362 bilhões em dezembro, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta sexta-feira, 24. A dívida externa era de US$ 366,724 bilhões em novembro, calcula a autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 263,432 bilhões em dezembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 95,930 bilhões.

Venda de dólares

O BC informou, nesta sexta-feira, que liquidou US$ 19,760 bilhões das reservas internacionais em leilões de venda de dólares à vista feitos em dezembro. Essas intervenções responderam por 59% da redução total de US$ 33,274 bilhões nas reservas no mês passado.

Ao todo, o BC injetou US$ 30,760 bilhões no mercado de câmbio em dezembro. Além dos leilões à vista, vendeu US$ 11,0 bilhões em leilões de linha, com compromisso de recompra, que representaram 33% do impacto negativo sobre as reservas.

As variações por preço retiraram US$ 1,461 bilhão das reservas, e as variações por paridades, US$ 1,431 bilhão. As receitas de juros tiveram impacto positivo de US$ 754 milhões, e os desembolsos e depósitos, de US$ 36 milhões.

As reservas internacionais somaram US$ 329,730 bilhões no fim do ano passado.