Polícia busca menina desaparecida no PR; família denuncia sequestro

A mãe de uma menina de um ano e seis meses denunciou que teve a filha sequestrada em Curitiba na quinta-feira (23).

O que aconteceu

Mulher que se passou por agente de saúde raptou a Eloah Pietra Almeida Alves dos Santos, disse mãe à polícia. A suspeita teria falado que a criança precisava fazer um exame, ou o conselho tutelar a levaria embora.

As duas entraram no carro da suspeita. Pouco tempo depois, a mulher teria pedido para a mãe da criança deixar o veículo para ajeitar a cadeirinha da menina, fugindo com ela no carro. O caso aconteceu no bairro Parolin, na periferia da capital.

Polícia Militar fez buscas por suspeita, mas não encontrou o veículo até esta manhã. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, informou o órgão em nota.

Eloah, de um ano e seis meses, foi levada em um carro por uma mulher que se passou por agente de saúde, informou a mãe Imagem: PCPR/Divulgação

Criança foi incluída em sistema de alerta para pessoas desaparecidas, informou a Polícia Civil. Ao UOL, o órgão disse que Eloah foi inserida no Alerta Amber, da Meta, que avisa nas redes sociais de pessoas em um raio de até 160 km do ponto de desaparecimento sobre a busca pela criança.

"Todos os recursos cabíveis" são aplicados na busca pela criança, informou o órgão. Quem tiver informações sobre Eloah pode acionar o telefone 197, da PCPR, ou o 181, do Disque Denúncia.