Davos: o que aprendemos com o Fórum Econômico Mundial em 2025

DAVOS, SUÍÇA (Reuters) - Líderes mundiais e executivos deixaram o resort montanhoso suíço de Davos após uma semana de discussões dominadas pelo retorno de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Veja a seguir o que aprendemos:

ORIENTE MÉDIO

Houve uma conversa real sobre a paz regional, impulsionada pelo cessar-fogo de Israel com o Hamas e o Hezbollah, com amigos e inimigos concordando que, se alguém pode pressionar o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a concordar com um Estado palestino, esse alguém é Trump.

O Irã, um dos principais alvos de Trump durante seu primeiro mandato, escolheu Davos para dizer ao mundo que está pronto para renegociar um acordo nuclear, que não tinha ambição ou intenção de construir uma bomba nuclear e que não representa uma ameaça para seus vizinhos ou para o mundo.

"Agora é hora de avançarmos com base em oportunidades, não em ameaças", disse Javad Zarif, vice-presidente de Assuntos Estratégicos do país.

UCRÂNIA

Líderes mundiais e empresas se posicionaram a favor de um cessar-fogo na Ucrânia, com Trump usando seu discurso remoto por vídeo diretamente da Casa Branca para dizer que quer se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, "imediatamente" para negociar o fim de quase três anos de guerra.

Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia, disse que uma das condições para qualquer acordo seria um contingente europeu de pelo menos 200.000 soldados da paz -- uma exigência que a Rússia rejeitou. Enquanto isso, autoridades ucranianas estão organizando privatizações para atrair investimentos estrangeiros no esforço de reconstrução de aproximadamente 500 bilhões de dólares que está por vir.

"A recuperação começa antes de um acordo de paz", disse Henrik Andersen, presidente-executivo da fabricante de turbinas eólicas Vestas, após fechar um acordo de 470 milhões de dólares para um parque eólico na Ucrânia.

FINANÇAS

Para os financistas que estão em busca de negócios, a desregulamentação dos EUA é vista como o despertar de "espíritos selvagens" que provavelmente levarão à realização de negócios em todos os setores, inclusive no setor financeiro, com a expectativa de consolidação dos bancos nos Estados Unidos e na Europa.

Embora o "excepcionalismo econômico" tenha sido uma das frases que circularam nos corredores de Davos para descrever a política dos EUA sob o novo governo Trump, os investidores e banqueiros expressaram confiança na força subjacente da economia dos EUA.

Embora não tão visível quanto em outros anos, o público das criptomoedas mais uma vez fez parte da discussão em Davos.

A questão para muitos era se, e como, o setor financeiro convencional poderia adotar as criptomoedas à luz da iniciativa dos EUA de elaborar novas regras, com muitos executivos sinalizando que precisam esperar para ver.

IA

Dois anos após o ChatGPT ter conquistado o mundo, executivos de tecnologia e investidores afirmam que o uso de agentes de IA para automatizar determinadas tarefas, começando pelas mais simples e repetitivas, pode alimentar a próxima onda de adoção da tecnologia.

"Os agentes são uma grande parte de como a IA afetará a força de trabalho... este é o ano em que veremos a implantação de agentes dentro das empresas", disse Guru Chahal, sócio da Lightspeed Venture.

Como a escala e a complexidade dos modelos de IA já exigem enormes quantidades de dados, grande parte da conversa em Davos foi sobre a infraestrutura e a geopolítica associadas.

A mensagem dos executivos de negócios dos EUA é que, embora os EUA estejam à frente da China em IA por enquanto, o governo precisa de políticas e investimentos favoráveis à tecnologia para manter a vantagem.

"A questão é se eles podem ou não fazer a construção da infraestrutura sozinhos", disse Jared Cohen, codiretor do Goldman Sachs Global Institute.

ENERGIA

Os delegados de Davos sentiram o cenário do setor de energia mudar ao seu redor enquanto digeriam uma série de anúncios de Trump.

Esses anúncios incluem a promessa de liberar o setor de energia dos EUA para aumentar a produção, acelerar o ritmo dos projetos de GNL, ameaçar a UE com tarifas se o bloco não comprar mais gás, suspender novas concessões federais de energia eólica offshore, declarar a retirada dos EUA do Acordo de Paris e pedir à Arábia Saudita e à Opep que reduzam o custo do petróleo.

Não se espera que a retirada de Washington do pacto climático altere significativamente o impulso da transição energética, que é vista mais na China e na Europa do que nos EUA, mas os executivos em Davos disseram que a Europa precisa acelerar a desregulamentação para incentivar investimentos e manter sua competitividade.

DIVERSIDADE

As medidas de Trump em relação à diversidade repercutiram nos corredores de Davos, onde a paridade de gênero, a diversidade da força de trabalho e a melhor representação das minorias são as principais metas do Fórum Econômico Mundial.

A crescente pressão sobre o setor privado para que abandone os programas de diversidade fez com que alguns buscassem novas palavras para descrever as práticas no local de trabalho que dizem ser essenciais para seus negócios.

Trump emitiu uma série de decretos cortando programas federais de diversidade, equidade e inclusão (DEI), que tentam promover oportunidades para mulheres, minorias étnicas, pessoas LGBTQ+ e outros grupos tradicionalmente sub-representados.

CHINA

O retorno de Trump à Casa Branca gerou grandes preocupações entre os executivos e investidores chineses sobre uma maior deterioração da relação bilateral entre as duas maiores economias do mundo.

Mas o presidente dos EUA inesperadamente adiou a imposição de tarifas sobre a China em seu primeiro dia de volta ao poder e, durante seu discurso em vídeo em Davos, ele expressou a necessidade de ajuda da China para acabar com a guerra na Ucrânia.

Isso levou alguns a especular sobre a perspectiva de uma aproximação entre Washington e Pequim, ao mesmo tempo em que questionaram quanto tempo poderia durar qualquer período de lua de mel.

Os investidores globais disseram que mantêm o interesse em ativos relacionados à China, mas estão ansiosos para ver políticas de estímulo mais concretas. Eles ficarão particularmente atentos a pistas sobre como Pequim planeja lidar com a prolongada crise imobiliária, a alta dívida dos governos locais e a fraca demanda dos consumidores.

EUROPA

A presidente do BCE, Christine Lagarde, caracterizou os desafios econômicos globais enfrentados pela Europa como "uma ameaça existencial".

"Se os líderes europeus conseguirem se organizar e responder a essa ameaça existencial, há um enorme potencial para a Europa responder ao chamado", disse Lagarde.

Alguns executivos observaram que as promessas de Trump de reverter a regulamentação corporativa nos EUA acrescentaram uma nova urgência às discussões de longa data da UE sobre como ser mais competitivo.

"Eles estão reduzindo rapidamente as regulamentações nos EUA, o que torna mais importante fazer o mesmo na Europa", disse Nicolai Tangen, presidente-executivo do Norges Bank Investment Management.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em Davos que o bloco quer dissuadir as empresas iniciantes inovadoras de se mudarem para os EUA para crescer, criando regras que permitam que elas operem facilmente em toda a União Europeia de 27 países.

Outros executivos disseram que, embora a retórica da UE sobre desregulamentação fosse encorajadora, eles queriam ver ações rápidas.

(Reportagem da equipe da Reuters em Davos)