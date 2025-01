Coreia do Sul suspeita que Coreia do Norte esteja preparando envio de mais tropas à Ucrânia

SEUL (Reuters) - Os militares da Coreia do Sul disseram nesta sexta-feira que suspeitam que a Coreia do Norte esteja se preparando para enviar mais tropas à Rússia para combater as forças ucranianas, mesmo depois de sofrer perdas e ver alguns de seus soldados capturados.

"Como já se passaram quatro meses do envio de tropas para a guerra Rússia-Ucrânia, e ocorreram várias baixas e capturas, suspeita-se que a Coreia do Norte esteja acelerando as medidas de acompanhamento e a preparação para um envio adicional de tropas", disse o Estado-Maior Conjunto (JCS) da Coreia do Sul em um comunicado.

A análise do JCS não especificou quais outras medidas de acompanhamento Pyongyang poderia tomar.

A Coreia do Norte também está se preparando para lançar um satélite espião e um míssil balístico intercontinental (ICBM), embora não haja sinais de ação imediata, disse o JCS.

Este mês, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que dois soldados norte-coreanos foram capturados na região russa de Kursk, marcando a primeira vez que a Ucrânia capturou soldados norte-coreanos vivos desde sua entrada na guerra no outono passado.

Pyongyang enviou cerca de 11.000 soldados para apoiar as forças de Moscou na região de Kursk, no oeste da Rússia, de acordo com avaliações ucranianas e ocidentais, que a Ucrânia tomou em um ataque surpresa no ano passado.

Mais de 3.000 foram mortos ou feridos, de acordo com Kiev.

Embora Moscou e Pyongyang tenham inicialmente rejeitado os relatos sobre o envio de tropas do Norte, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em outubro, não negou que soldados norte-coreanos estivessem na Rússia e uma autoridade norte-coreana disse que qualquer envio seria legal.

O aumento da cooperação ocorre após a visita de Putin a Pyongyang em junho de 2024, quando os líderes assinaram um "Tratado de Parceria Estratégica Abrangente", que inclui um pacto de defesa mútua.

(Reportagem de Hyunsu Yim)