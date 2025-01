Deputado quer mudar Constituição dos EUA para Trump concorrer a 3° mandato

O congressista republicano Andy Ogles, representante do Tennessee no Capitólio, propôs uma alteração na Constituição dos Estados Unidos para permitir que Donald Trump concorra a um terceiro mandato como presidente do país.

O que aconteceu

Alteração da Constituição permitiria reeleição de Donald Trump em 2028. As mudanças propostas pelo congressista permitiriam que Trump fosse presidente apenas mais uma vez.

Americanos podem ocupar a presidência somente duas vezes em suas vidas. Atualmente, a Constituição dos Estados Unidos permite que uma pessoa seja presidente somente duas vezes, consecutivas ou não. Como Trump já foi presidente entre 2017 e 2020, não pode se eleger de novo em uma eleição futura.

Proposta bloqueia retorno de Barack Obama, Joe Biden e George Bush à presidência. O texto estipula também que nenhuma pessoa "seja eleita para qualquer mandato adicional após ser eleita para dois mandatos consecutivos", como é o caso dos três ex-presidentes.

Trump é "única figura na história moderna capaz de reverter a decadência da nossa nação", escreve congressista. Ogles justifica a proposta lembrando da "liderança decisiva" do presidente, e afirma que ele "deve ter o tempo necessário para restaurar a grandeza da América".

É imperativo fornecermos ao Presidente Trump todos os recursos necessários para corrigir o curso desastroso traçado pela administração Biden. O Presidente Trump demonstrou repetidamente que a sua lealdade reside, acima de tudo, no povo americano e na nossa grande nação. Ele está empenhado em restaurar a república e salvar o nosso país, e nós, como legisladores e como estados, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiá-lo. Congressista Andy Ogles

Alterações à Constituição dependem de aprovação de dois terços do Congresso e do Senado. Os republicanos têm maioria no Senado e no Congresso, mas não chegam a ter dois terços de nenhuma das duas casas.