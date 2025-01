Confiança do consumidor dos EUA recua em janeiro; expectativas de inflação anual sobem

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos recuou em janeiro pela primeira vez em seis meses, em meio a preocupações com o mercado de trabalho e possíveis preços mais altos de produtos, caso o novo governo do presidente Donald Trump avance com tarifas planejadas sobre as importações.

A Universidade de Michigan disse nesta sexta-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 71,1 neste mês, de uma leitura preliminar de 73,2 neste mês e 74,0 em dezembro.

Economistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura inalterada. A pesquisa foi encerrada na segunda-feira, dia da posse de Trump para um segundo mandato como presidente.

A queda na confiança foi ampla e observada em todos os grupos de renda, riqueza e idade.

"Apesar de terem relatado rendas mais fortes este mês, as preocupações com o desemprego aumentaram", disse Joanne Hsu, diretora de pesquisas de consumidores da Universidade de Michigan, em um comunicado.

"Cerca de 47% dos consumidores esperam que o desemprego aumente no próximo ano, o maior índice desde a recessão pandêmica."

As expectativas dos consumidores para a inflação daqui um ano ficaram em 3,3%, inalteradas em relação à estimativa preliminar, mas acima dos 2,8% registrados em dezembro. As expectativas de inflação anual estão agora acima da faixa de 2,3% a 3,0% observada nos dois anos anteriores à pandemia da Covid-19.

As projeções de inflação de longo prazo estavam em 3,2%, revisadas para baixo em relação a uma leitura preliminar de 3,3% e acima dos 3,0% de dezembro.

(Por Lucia Mutikani)