Chuva em SP gera correnteza no metrô, alaga ruas e o beco do Batman

A chuva intensa que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira, 22, causou alagamentos, deixou milhares de moradores sem luz e provocou o desabamento de parte do teto de um shopping.

Uma das imagens mais impressionantes é da estação de metrô Jardim São Paulo, na zona norte, tomada pela água a ponto de formar uma correnteza. Os usuários do terminal, da Linha 1-Azul, tiveram de se apoiar em colunas, de pé, para se proteger.

Um vídeo gravado do lado de fora da estação mostra alguns carros que foram deslocados por conta da movimentação das águas, e arrastados pelas ruas. Alguns dos veículos foram parar sobre pequenos barrancos, e outros parecem até empilhados um sobre o outro.

A circulação na Linha 1 do Metrô ficou mais lenta, assim como em linhas de trem. Segundo a CPTM, na Linha 7- Rubi, os trens não circulam entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. Já na Linha - 12 Safira, os trens não circulam entre as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino.

A Linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, tem circulação interrompida entre as estações Julio Prestes e Lapa.

O Beco do Batman, ponto turístico na Vila Madalena, na zona oeste, também foi totalmente tomado pela água.

Na Pompeia, zona oeste, na área de construção da estação de Metrô Sesc-Pompeia, da Linha 6-Laranja, também foi possível ver a força das águas no canteiro de obras.

Com a chuva forte, a capital ficou com 141 mil moradores sem luz, segundo a concessionária Enel. A empresa afirma estar atuando para fazer os reparos.