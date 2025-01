Estação de metrô é tomada pela água durante chuva em São Paulo; veja vídeo

A estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-Azul do metrô, foi tomada pela água na tarde desta sexta-feira (24) durante a forte chuva que atinge a capital paulista.

O que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma "cachoeira" nas escadas rolantes que dão acesso à plataforma. Diversas poças de água foram formadas no chão da estação.

Em outra gravação, a água chegou à metade das catracas que dão acesso à plataforma. Uma forte corrente de água impede a passagem.

As estações Jardim São Paulo-Ayrton Senna e Tucuruvi foram isoladas às 15h55 por causa do alagamento. Segundo o Metrô, o atendimento no trecho está sendo realizado por ônibus gratuitos do sistema Paese, que circulam entre as duas estações. "O Metrô pede desculpa pelo transtorno causado e trabalha com suas equipes de manutenção para normalizar a circulação na linha", diz o comunicado.

Impactos no trem e aeroporto

Linha 10-Turquesa: Está com a circulação de trens interrompida entre as estações Brás e Tamanduateí devido a pontos de alagamento no trecho. O sistema de ônibus Paese foi acionado para atender os passageiros;

Está com a circulação de trens interrompida entre as estações Brás e Tamanduateí devido a pontos de alagamento no trecho. O sistema de ônibus Paese foi acionado para atender os passageiros; Linha 11-Coral: Circulação de trens está sendo feita com velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a linha;

Circulação de trens está sendo feita com velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a linha; Linha 13-Jade: O serviço do Expresso Aeroporto está interrompido desde às 17h;

O serviço do Expresso Aeroporto está interrompido desde às 17h; Linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos): Está com o funcionamento interrompido e não há previsão de normalização. O sistema Paese foi acionada; e

Está com o funcionamento interrompido e não há previsão de normalização. O sistema Paese foi acionada; e Linha 7-Rubi da CPTM: Está com operação parcial, com os trens circulando em velocidade reduzida entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista desde às 16h44.

Aeroporto de Congonhas opera normalmente e recebe pousos e decolagens nesta sexta. Apesar disso, a Aena, responsável pela operação do local, informou que, por decisão operacional das companhias aéreas, dois pousos e duas decolagens foram canceladas.

Estado de atenção

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção em razão das fortes chuvas que atingem o município na tarde desta sexta. Às 16h30, 121.753 imóveis estavam sem luz.

Chuvas ocorrem após tarde de forte calor e termômetros na casa dos 31ºC na capital. Segundo o CGE, a chegada de brisa marítima com a umidade da atmosfera produziram nuvens carregadas, que provocam chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo.

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" em celulares de moradores da capital. "Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em local seguro", dizia a mensagem. A mensagem foi enviada utilizando o sistema Defesa Civil Alerta e todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os alertas, segundo o órgão.