Cepea: com insumos em alta, poder de compra do avicultor de SP cai em janeiro

São Paulo, 24 - O poder de compra do avicultor paulista em relação aos principais insumos usados na ração diminuiu em janeiro, devido aos preços mais baixos do frango vivo. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), no Estado de São Paulo o preço médio do frango vivo em janeiro (até o dia 22) está em R$ 5,52 o quilo, queda de 0,3% ante dezembro/24. "Com a baixa liquidez das vendas de produtos de origem avícola nesta segunda quinzena de mês, devido ao menor poder de compra da população, compradores estiveram retraídos na aquisição de novos lotes de animais para abate", explicou o Cepea em relatório sobre o mercado.Já o indicador Esalq/BM&FBovespa do milho tem média de R$ 74,12/saca no mês, 1,5% acima de dezembro, resultado do fraco interesse de venda, estoques mais baixos e demanda aquecida. Já o farelo de soja é comercializado em Campinas (SP) a R$ 1.990,95/tonelada, estável ante dezembro. "Com isso, o avicultor paulista consegue comprar 4,47 quilos de milho com a venda de um quilo de frango na parcial de janeiro, 1,9% a menos que em dezembro/24. De farelo de soja, é possível adquirir 2,77 quilos com a venda de um quilo do animal, quantidade 0,3% inferior no mesmo comparativo", informou o Cepea.Conforme o centro de estudos, de 15 a 22 de janeiro, os preços da carne de frango caíram na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea, refletindo o enfraquecimento da demanda típico desse período. No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro congelado se desvalorizou 0,4%, negociado a R$ 8,37/kg na quarta-feira, 22. O mesmo produto comercializado em São José do Rio Preto (SP) recuou 2,4%, passando para R$ 8,14/kg no dia 22.