Brasil tem déficit em conta corrente de US$9 bi em dezembro e fecha 2024 com rombo de R$55,966 bi, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) -O Brasil registrou déficit em transações correntes de 9,033 bilhões de dólares em dezembro e fechou 2024 com saldo negativo de 55,966 bilhões, bem acima do resultado do ano anterior, informou o Banco Central nesta sexta-feira.

Com isso, o déficit acumulado em 12 meses totalizou o equivalente a 2,55% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2023, o saldo negativo no ano todo havia sido de 24,516 bilhões de dólares.

No mês de dezembro, os investimentos diretos no país alcançaram 2,765 bilhões de dólares, somando no ano 71,070 bilhões, de 62,442 bilhões de dólares em 2023.

A conta de renda primária apresentou déficit de 9,144 bilhões de dólares, com saldo negativo no ano de 75,403 bilhões de dólares, ante déficit de 79,488 bilhões em 2023.

Em dezembro, a balança comercial teve superávit de 4,289 bilhões de dólares, somando 66,218 bilhões de dólares em 2024, bem abaixo dos 92,275 bilhões de dólares do ano anterior.

Já o rombo na conta de serviços ficou em 4,562 bilhões de dólares em dezembro, chegando a um déficit de 49,707 bilhões de dólares no ano passado, de um saldo negativo de 39,862 bilhões em 2023.

(Por Camila MoreiraEdição de Fernando Cardoso)