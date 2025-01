Bonés "Canadá não está à venda" tornam-se virais após ameaças de Trump

Por Wa Lone e Kyaw Soe Oo

(Reuters) - Liam Mooney, fundador de uma empresa de design sediada em Ottawa, fez um boné com a inscrição "Canada is Not for Sale" (O Canadá não está à venda) em resposta às ameaças de tarifas de Trump e às sugestões de que o Canadá se torne o 51º Estado dos Estados Unidos.

Os bonés ganharam atenção depois que o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, usou um deles durante uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e outros primeiros-ministros estaduais em Ottawa na semana passada para discutir a promessa de Trump de impor tarifas sobre as importações do Canadá.

De acordo com Mooney, dezenas de milhares de bonés foram encomendados on-line desde então.

Mooney disse à Reuters que criou os bonés como uma refutação criativa à retórica do presidente Trump, com o objetivo de cortar o discurso político com uma mensagem de nacionalismo e união.

"É uma oportunidade de reunir pessoas de toda a sociedade civil, independentemente da convicção política", disse Mooney.

As tarifas prejudicariam a economia do Canadá e também aumentariam o preço do petróleo e de outros produtos nos Estados Unidos.

Trump está ameaçando as tarifas em um momento de turbulência política no Canadá, com o líder liberal Trudeau prestes a deixar o cargo em março, após quase uma década no poder, e os conservadores da oposição liderando as pesquisas antes da eleição federal no final deste ano.

Mooney disse que ele e seu parceiro de negócios criaram os bonés depois de ver uma das entrevistas recentes de Ford na Fox News. O apresentador pediu ao primeiro-ministro que considerasse a anexação, sugerindo que seria um "privilégio" para o Canadá se fundir com os EUA.

Ford respondeu que o Canadá não está à venda.

Trump, falando por vídeo ao Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, na quinta-feira, disse que exigia respeito do Canadá. Ele já havia se dirigido a Trudeau como "governador".

"Nossa soberania é ameaçada quando nossa dignidade é desrespeitada", disse Mooney. "Temos aliados e amigos em todo o mundo que estão prontos para atender ao chamado e nos defender e participar."

(Reportagem de Kyaw Soe Oo)