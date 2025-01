Bolsas de NY fecham em queda com realização de lucros, mas sobem em semana com posse de Trump

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta, 24, em aparente realização de lucros após o forte rali recente. Mesmo assim, os três principais índices acionários de Wall Street computaram ganhos firmes na semana em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou posse.

O Dow Jones caiu 0,32%, a 44.424,25 pontos. O S&P 500 perdeu 0,29%, a 6.101,24 pontos. O Nasdaq recuou 0,50%, a 19.954,30 pontos. Na semana, houve ganhos de 2,15%, 1,74% e 1,65%, respectivamente.

De acordo com o Sucden Financial, investidores seguem monitorando o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na espera de declarações mais definitivas sobre as perspectivas da política monetária para o ano. Na quinta, Trump afirmou que falará com o presidente do Fed, Jerome Powell, no momento apropriado e acrescentou que sabe mais sobre juros do que a instituição.

Em destaque, as ações da Meta avançaram 1,73%, depois de a empresa anunciar aumento de gastos para investimentos em inteligência artificial (IA).

Na contramão, papéis da Tesla caíram 1,41% após a empresa anunciar que começará a entregar em março uma versão reformulada de um de seus carros com preço 25% maior que o anterior.

Com a divulgação de balanços, os papéis da Verizon avançaram 0,92% após resultados acima do esperado. Por outro lado, as ações da American Express, mesmo com dados positivos, recuaram 0,74%, reflexo de expectativas já precificadas por investidores.

Na esteira, os papéis da Boeing cederam 1,73% após alerta de prejuízo no quarto trimestre muito além do estimado.

Devolvendo ganhos da quinta, Nvidia fechou em queda de 3,12% e Intel recuou 3,43%.