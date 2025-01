BC fará recompra de US$ 17,0 bilhões este ano

O Banco Central deve recomprar US$ 17,0 bilhões este ano, como parte de leilões de linha realizados em novembro, dezembro e janeiro. A autoridade monetária promoveu dois leilões em novembro, no total de US$ 4 bilhões; cinco em dezembro, no total de US$ 11 bilhões; e dois em janeiro, no total de US$ 2 bilhões.

A primeira data de recompra é em 4 de fevereiro, quando o BC deverá adquirir US$ 2 bilhões. Em 6 de março, a autoridade monetária deve comprar US$ 3 bilhões. Em 2 de abril, deverá recomprar US$ 4 bilhões, e, em 2 de julho, outros US$ 4 bilhões.

Em 2 de outubro, o BC deverá fazer a recompra de US$ 2 bilhões. Depois, vai adquirir US$ 1 bilhão em 4 de novembro, e mais US$ 1 bilhão em 2 de dezembro.