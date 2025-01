Bancos de Wall Street planejam vender até US$ 3 bilhões em dívida da rede X, de Elon Musk

Os bancos de Wall Street estão se preparando para vender uma grande parte de suas participações em dívida da X, a plataforma de mídia social controlada por Elon Musk.

De acordo com fontes próximas ao assunto, os banqueiros do Morgan Stanley entraram em contato com investidores para uma venda planejada de até US$ 3 bilhões em dívida que o banco e outras instituições, como o Bank of America e o Barclays, emprestaram a Musk para concluir sua compra da empresa, então conhecida como Twitter, em 2022.

Os bancos esperam vender a dívida sênior por 90-95 centavos por dólar, enquanto mantêm participações mais júnior. Recentemente, eles venderam cerca de US$ 1 bilhão em dívida em uma transação privada para vários investidores.

A venda representa um passo importante na remoção de um fardo que tem pesado sobre os bancos desde que concordaram em financiar a compra de US$ 44 bilhões de Musk pela empresa de mídia social.

Os bancos emprestaram cerca de US$ 13 bilhões para ajudar no financiamento do negócio. O preço pago por Musk na compra do Twitter já era considerado alto, e o desempenho instável da empresa fez com que o valor da aquisição fosse reduzido. O negócio é considerado um dos piores que os bancos concordaram em financiar desde a crise financeira de 2008.

Para vender a dívida, os banqueiros terão que convencer os investidores de que as finanças da empresa estão estabilizadas. Investidores têm procurado os bancos e demonstrado interesse em comprar a dívida da empresa, acreditando que suas finanças estão em trajetória ascendente, disseram fontes sob condição de anonimato. Fonte: Dow Jones Newswires.