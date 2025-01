Atividade empresarial dos EUA atinge menor nível em nove meses em janeiro, mostra PMI

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos desacelerou para uma mínima de nove meses em janeiro em meio ao aumento das pressões dos preços, mas as empresas relataram ter elevado as contratações, apoiando a abordagem cautelosa do Federal Reserve para cortar a taxa de juros este ano.

A S&P Global informou nesta sexta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto dos EUA, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu para 52,4 neste mês. Esse foi o nível mais baixo desde abril e recuou ante os 55,4 registrados em dezembro. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

O setor de serviços foi responsável pela queda no PMI, com o setor manufatureiro expandindo-se pela primeira vez em sete meses devido à expectativa de "regulamentações mais flexíveis, impostos mais baixos e maior protecionismo" sob o novo governo do presidente Donald Trump.

A incerteza sobre o impacto econômico das políticas comerciais e de imigração do governo foi um dos fatores que levaram o Fed a reduzir sua projeção de cortes na taxa de juros para este ano para apenas dois, em comparação com os quatro previstos em setembro, quando iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário.

"Embora o crescimento da produção tenha se desacelerado ligeiramente em janeiro, a confiança sustentada sugere que essa desaceleração pode ser de curta duração", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.

A medida da pesquisa de novos pedidos recebidos por empresas privadas caiu para 54,3 em janeiro, de 55,2 em dezembro.

Os aumentos de preços aceleraram, com um indicador de preços médios pagos pelas empresas por insumos subindo para 58,5, de 56.0 no mês passado.

As empresas repassaram os custos mais altos para os consumidores. Uma medida dos preços cobrados pelas empresas por seus bens e serviços aumentou para 53,8 em relação aos 52,1 registrados em dezembro.

O PMI preliminar de manufatura subiu para 50,1, o nível mais alto desde junho, em comparação com 49,4 em dezembro e expectativa de 49,7.

O PMI de serviços caiu para 52,8, de 56,8 no mês passado e expectativas dos economistas de uma leitura de 56,5.

(Reportagem de Lucia Mutikani)