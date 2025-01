ANPD determina suspensão de pagamento por registro de íris no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) informou nesta sexta-feira que determinou a suspensão da oferta de criptomoeda ou de qualquer outra compensação financeira pela coleta de íris no Brasil pela empresa Tools for Humanity, cofundada por Sam Altman, presidente-executivo da OpenAI.

O órgão de proteção de dados brasileiro também determinou à empresa que indique em seu site a identificação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme comunicado.

A Tools for Humanity iniciou as operações no Brasil em novembro de 2024 por meio do projeto World, oferecendo pagamento em troca da coleta de dados biométricos para criação da chamada World ID, uma identificação global que, segundo a empresa, permitiria a comprovação de que o titular é um ser humano único vivo e promoveria maior segurança digital.

A OpenAI, apoiada pela Microsoft, é a empresa por trás do popular chatbot ChatGPT.

Em nota, a Tools for Humanity, empresa responsável pela operação da World no Brasil, disse que está em conformidade com todas as leis e regulamentos do Brasil e que "relatos imprecisos recentes e atividades nas mídias sociais resultaram em informações falsas para a ANPD", sem dar mais detalhes.

A empresa, que já enfrentou questões envolvendo a coleta de dados com autoridades de outros países, como Espanha e Portugal, acrescentou que está em contato com o órgão regulador.

A ANPD disse que a medida é preventiva e entra em vigor no sábado. A autoridade disse que a compensação financeira fornecida pela empresa "pode interferir na livre manifestação de vontade dos indivíduos", influenciando a decisão sobre fornecer seus dados biométricos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e André Romani)