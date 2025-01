Alguns imigrantes recorrem a contrabandistas caros ou a rotas mais arriscadas após repressão de Trump

Por Alexandra Ulmer e Lizbeth Diaz

PIEDRAS NEGRAS/TIJUANA (Reuters) - Depois que o pedido de asilo do imigrante hondurenho Alex Díaz nos Estados Unidos foi cancelado em decorrência da repressão de Donald Trump à imigração, o ex-motorista de ônibus de 23 anos começou a considerar o que ele estava determinado a evitar: entrar ilegalmente nos EUA.

Desde que Trump encerrou o programa de entrada legal do ex-presidente Joe Biden na fronteira e está aumentando a segurança na fronteira, Díaz cogita usar contrabandistas que o levariam mais fundo nos Estados Unidos, por caminhos isolados.

"Eu não queria entrar ilegalmente. Mas Trump não pode tirar de mim o sonho americano", afirmou Diaz à Reuters do lado de fora de um abrigo na cidade mexicana de Piedras Negras, na fronteira.

Ele disse que os contrabandistas estavam lhe cobrando 7.000 dólares para chegar à cidade texana de San Antonio, a cerca de 235 quilômetros de distância.

Sem saber se seus irmãos em Louisiana poderiam juntar o dinheiro e preocupado com sua segurança em rotas potencialmente perigosas, Díaz ainda estava ponderando se tentaria a travessia.

Como parte da anunciada repressão aos imigrantes na fronteira entre os EUA e o México, Trump encerrou na segunda-feira o programa CBP One de Biden que permitia que os imigrantes no México agendassem uma consulta para solicitar asilo em uma passagem legal pela fronteira.

Imigrantes como Díaz agora enfrentam rotas de contrabando mais caras e arriscadas para entrar nos Estados Unidos, de acordo com entrevistas com meia dúzia de imigrantes, um contrabandista e agentes de segurança dos EUA.

Um número recorde de imigrantes foi pego atravessando ilegalmente durante o governo de Biden e muitos foram liberados nos EUA com audiências pendentes no tribunal de imigração. Biden implementou restrições de asilo em junho de 2024, o que, segundo autoridades de Biden, contribuiu em parte para uma queda acentuada nas apreensões de imigrantes.

As mudanças nas regras promovidas por Trump, com o objetivo de impedir o que ele chama de "invasão" na fronteira, estão operando junto com as restrições existentes de Biden implementadas no ano passado, disse um funcionário do governo Trump.

O efeito da sobreposição de restrições não ficou claro durante os primeiros dias de Trump no cargo. O czar de fronteira de Trump, Tom Homan, afirmou na quarta-feira que a Patrulha de Fronteira prendeu 766 imigrantes que tentavam atravessar ilegalmente no dia anterior, cerca de metade da média diária em dezembro.

Um contrabandista mexicano, falando sob condição de anonimato, disse que os preços subiram em parte devido a mais restrições no lado norte-americano.

Valeriano Pérez, um investigador do escritório do xerife no condado de Maverick, na fronteira com o Texas, prevê que os cartéis levem os imigrantes por rotas mais arriscadas através do deserto e os afastem ainda mais da fronteira.

"Eles terão que descobrir uma maneira de passar pelos postos de controle e serem enviados para as cidades do norte. Isso torna o trabalho mais longo para os cartéis", disse Perez à Reuters.

Como consequência, acrescentou, seu escritório, que tem um total de cerca de 80 delegados e carcereiros, provavelmente aumentará as patrulhas nas matas e ao longo das rodovias. Devido ao uso de rotas mais perigosas, Pérez disse que deve encontrar mais imigrantes mortos.

(Reportagem adicional de Ted Hesson e Susan Heavey em Washington D.C. e Cheney Orr em Piedras Negras)